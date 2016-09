St. Johann i. T. – Mehr als 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Österreich werden zu Hause betreut. Ein Pflegefall in der Familie stellt die Betroffenen vor viele Probleme. Das Freiwilligenzentrum Pillerseetal-Leukental bietet gemeinsam mit der Arbeiterkammer Kitzbühel sowie dem Regionalmanagement Regio3 für alle pflegenden Angehörigen, Betroffenen und Freiwilligen eine spezielle Informationsreihe an.

Die Vorträge sollen eine Hilfestellung über die Kernthemen für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen geben, einen Überblick über Hilfs- und Unterstützungsangebote verschaffen und zu allen Themen informieren, die im Zuge der Pflege zu Hause wichtig sind. Die Veranstaltungen sind jeweils von 19 bis 21 Uhr geplant und kostenlos.

Los geht es morgen mit dem Thema „Allgemeine Hilfsdienste“. Darüber informieren der Gesundheits- und Sozialsprengel, das Hospiz sowie Mia im Wohn- und Pflegeheim Oberndorf. Weitere Termine: 21. 9. im Fieberbrunner Sozialzentrum („Hilfsmittel & finanzielle Unterstützung“), 28. 9. in der AK Kitzbühel („24-h-Personenbetreuung und Rechtsinfos“), 5. 10. in der AK Kitzbühel („Pflegegeld und Hilfsmittel“), 12. 10. im Wohn- und Pflegeheim Oberndorf („Mobilisation“), 19. 10. in der AK Kitzbühel („Rheuma­schulung“), 2. 11. im Wohn- und Pflegeheim Oberndorf („Sachwalterschaft & Patientenverfügung“), 9. 11. im Alten­wohnheim Kitzbühel („Demenz“).

Anmeldung erbeten an: Freiwilligenzentrum Pillerseetal-Leukental, Fr. Melanie Hutter, Tel. 05359/90501-1300 oder per E-Mail an hutter@­regio3.at. (TT)