Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Der Chef ist weg, ein neuer da, zwei frühere Streithähne wurden in die Pension verabschiedet: Genützt hat es offenbar wenig – bei der Innsbrucker Berufsfeuerwehr hängt nach den jahrelangen Querelen weiterhin der Haussegen schief. Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer verliert langsam die Geduld: „Wem’s nicht passt, der kann ja gehen.“

Ein Ratschlag, den ein routinierter Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr bereits befolgt hat: Nach 20 Jahren im Dienst reichte der Höttinger vor wenigen Wochen die Kündigung ein. Eine Vorgangsweise, die betriebsintern für Aufsehen sorgt – „das hat’s bei uns noch nicht oft gegeben“, werten die Kollegen die Entscheidung als Beleg für den Frust. So manch einer rechnet mit weiteren Kündigungen.

Bei den früheren Querelen ging ein Riss durch die Mannschaft, jetzt richtet sich die Kritik zunehmend gegen die Führung – die Mitarbeiter vermissen klare Kommandostrukturen: „Wir hatten seit über einem Jahr keine Mannschaftsbesprechung“, erzählen Betroffene. Eine Innendienstordnung, die festlegt, was erlaubt und was verboten ist, wird ebenfalls vermisst. Für Ärger sorgt auch, dass im Gegensatz zu früheren Zeiten Geräte wie Motorsägen nicht mehr ausgeliehen werden dürfen. „Wir sind stets bereit, für andere und die Führung einzuspringen, zurückkommen tut nichts.“

So ist es vielleicht ein Wunschdenken, dass der neue Branddirektor laut Gerüchteküche bereits mit der Rückkehr zum Bundesheer liebäugeln soll. Er hat angeblich bei der Heeresleitung um die Aufhebung seiner Karenzierung angesucht. Für die Bürgermeisterin „eine bösartige Verleumdung“. Zumal der neue Chef den Großteil seiner knapp einjährigen Dienstzeit in Ausbildung bei der Linzer Berufsfeuerwehr verbrachte. Erst 2017 soll der Unterländer das Zepter in der Hunoldstraße in vollem Umfang übernehmen. Einstweilen hat sein Stellvertreter das Sagen.

Fest steht: Dass der neue Kommandant seine Ausbildung im Sommer nicht unterbrach, um seinen Vize im Urlaub zu vertreten, kam bei der Mannschaft nicht gut an. Was wohl das Gerücht um seinen baldigen Abschied befeuerte. Ein weiterer Grund für das Gemunkel über den Chef mit Ablaufdatum: Beim Landesfeuerwehrverband hat tatsächlich ein ehemaliger Soldat nach nur drei Monaten seinen Abschied eingereicht und ist zum Bundesheer zurückgekehrt. Die Bürgermeisterin nimmt den Branddirektor jedenfalls in Schutz: „Die Dienstpläne macht immer noch die Führung und nicht die Mannschaft.“

In einem anonymen ­Schreiben kritisiert der Verfasser „das feine Schwimmbecken, das für die Mannschaft eingerichtet wurde, mit Bäumen und Sträuchern verschönert und bezahlt aus öffentlichen Geldern“. Ein Skandal, der keiner ist: Wie Recherchen ergaben, hat die Sträucher ein Mitarbeiter gespendet. Und das „feine Becken“ ist ein kleiner Trog, in dem sich die Männer beim Bereitschaftsdienst am Wochenende abkühlen können. Ein Dienst, der abseits von Einsätzen keine Arbeiten vorsieht – ein Bad im Trog ist im Rahmen der Vorschriften.