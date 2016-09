Zirl – Seit 1920 findet beim Kriegerdenkmal in Zirl jeweils am zweiten Sonntag im September eine Gedenkfeier für die Gefallenen und Opfer der beiden Weltkriege statt – so auch am morgigen Sonntag.

Heuer haben die Zirler Schützen eine Generalreinigung des in die Jahre gekommenen Denkmals vorgenommen. „Der Mittelteil aus Marmor ist schon vor einigen Jahren restauriert worden, aber die Teile darüber und darunter waren komplett vermoost“, berichtet Pep­i Suitner von der Schützenkompanie Zirl. Um die Patin­a und die Moose, die sich über die Jahrzehnte an der Oberfläche des Monuments festgekrallt hatten, möglichst schonend zu entfernen, gingen die Schützen über den Sommer mehrere Tage lang mit Spezialwerkzeugen und Heißdampfstrahler ans Werk. Die Freiwillige Feuerwehr Zirl stellte für die aufwendigen Arbeiten eine Steigleiter und ein Tankfahrzeug unentgeltlich zur Verfügung.

Das Denkmal, das nun in frischem Glanz erstrahlt, wurde 1920 von einem Komitee der „Heimkehrer des 1. Weltkrieges“ mit Spenden der Zirler Bürger errichtet. Die Gemeinde stellte dafür das schöne Plätzchen am Gutsleben zur Verfügung. Die Einweihung des Monuments erfolgte am 10. September 1920 mit einem großen Festakt.

1954 schaffte das Komitee der „Heimkehrer des 2. Weltkrieges“ anstelle eines neuen Kriegerdenkmals die im Kirchengeläute fehlende vierte Glocke an, die daher auch „Kriegerglocke“ genannt wurde. Sie erklang am 19. September 1954 zum ersten Mal im Rahmen des „Heldengedenkens“, wie die Gedenkfeier damals noch bezeichnet wurde.

Morgen Sonntag beginnt die Gedenkfeier um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst beim Kriegerdenkmal. Höhepunkt ist die feierliche Kranzniederlegung. Anschließend erfolgt die Defilierung aller Korporationen am Dorfplatz vor dem alten Gemeindeamt. Bei Regen findet der Festakt in der Pfarrkirche statt. Im Zirler Kultur- und Veranstaltungszentrum B4 wartet dann ab 11 Uhr ein Frühschoppen samt Kinderprogramm mit Hüpfburg, Ponyreiten und mehr. Für die Verpflegung sorgen die Schützen – mit einer „Pfiffbar“ und heuer erstmals auch mit einem Weinstandl, an dem heimische Tropfen gereicht werden. (TT, md)