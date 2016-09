Innsbruck – Die Wetterprognosen versprechen für kommende Woche Wandergenuss pur – strahlender Sonnenschein, wohin das Auge blickt. Wie gerufen kommt daher für Innsbrucker Seniorinnen und Senioren die heurige Bergwanderaktion von 14. bis 15. September.

Wie bereits in den Vorjahren kann gegen Vorlage des Seniorenausweises der Stadt Innsbruck ein breites Angebot an Bergaktivitäten kostenlos konsumiert werden. Hierzu bieten die Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) den Senioren an den zwei Veranstaltungstagen freie Fahrt auf allen Linien der Kernzone Innsbruck. Im Anschluss können sowohl die Patscherkofelbahn, die Nordkettenbahnen (Hungerburg, Seegrube, Hafelekar), die Stubaitalbahn, sowie die Schlick 2000 gratis benutzt werden.

Zudem gibt es Busausflüge nach Wildmoos. Treffpunkt für diese Unternehmung ist an beiden Tagen jeweils die RathausGalerie (Eingang Stainerstraße) um 9.30 bzw. 11.30 Uhr. Die Rückfahrten erfolgen um 14.30 bzw. 16.30 Uhr. Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten ist eine Anmeldung unter 0512/5360-4204 erforderlich.

„Mit dieser Aktion wollen wir den Innsbrucker Senioren unsere wunderschöne Bergwelt näherbringen“, verweist Vize-BM Christoph Kaufmann (FI) auf den großen Erfolg dieser Aktion. Allein im Vorjahr wurden an diesen beiden Tagen über 11.000 Fahrten gezählt.

Das Bürgerservice der Stadt stellte im Vorjahr 965 Ausweise aus, rund 21.000 Personen nutzen das Angebot. (TT)