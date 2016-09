Seit Donnerstagabend wurde eine 15-jährige von ihrer Arbeitsstelle in Söll als abgängig gemeldet. Es wurde ein Unfall befürchtet. Eine groß angelegte Suche unter Beteiligung der Alpinpolizei, einem Polizeihund und Polizeistreifen blieb vorerst ergebnislos.

Wie die Polizei nun am Sonntag in einer Aussendung mitteilt, war das Mädchen nach Deutschland gefahren, hatte sich aber bereits am Samstag bei ihren Angehörigen gemeldet. Die 15-jährige ist am Sonntag wohlbehalten in ihr Elternhaus zurückgekehrt, wie ein Sprecher der Polizei-Pressestelle auf Anfrage der TT bestätigt. (TT.com, hu)