Ein 77-jähriger Mann wurde am Freitag gegen 19.30 Uhr aus einer Pflegeeinrichtung in Fulpmes als vermisst gemeldet. Daraufhin wurde eine Suche nach dem Tiroler gestartet. Die Feuerwehren Fulpmes und Mieders, das Rote Kreuz, eine Polizeidiensthundestreife sowie weitere Polizeistreifen standen im Einsatz. Gegen 0.30 Uhr konnte der gehbehinderte und orientierungslose Mann in einer Wiese in Fulpmes unterkühlt, aber sonst unverletzt angetroffen werden, teilte die Polizei mit. (TT.com)