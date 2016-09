Von Agnes Dorn

Haiming – In der Unteren Gmua in Haiming wurde ein Fest für die Kinder ganz nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit veranstaltet. Bereits 2015 wurde die jährlich stattfindende Veranstaltung vom Klimabündnis Tirol als „Green Event“ ausgezeichnet.

Die Voraussetzungen, die für solch ein Prädikat notwendig sind, wurden von den Veranstaltern des Kinderspielefests mit besonders großer Sorgfalt erfüllt: Teller und Tassen wurden von Privatpersonen zur Verfügung gestellt, die Mehrwegbecher vom Verein ISSBA ausgeliehen, die Luftballons, die wohl bei keinem Kinderfest fehlen dürfen, bestanden aus Naturkautschuk, die Strohhalme aus echtem Stroh und die Einladungen wurden von der Öko-Druckerei Pircher mit Bio-Pflanzenfarbe gedruckt. Auch für sichtbare Mülltrennung war gesorgt und bei der Kulinarik wurde auf Regionalität und Bio-Qualität gesetzt: Neben veganen Kuchen und Aufstrichen wurde auch Bio-Schinken und der fair gehandelte Kaffee angeboten. Doch neben all den vielen Details bei der Produktwahl legten die Veranstalter ihr Augenmerk auch auf das, was den Kindern an diesem Nachmittag wohl am allerwichtigsten war: ein tolles Angebot an Spielen, das unter freiem Himmel genossen werden konnte und bei dem der Bio-Apfel noch dreimal so saftig schmeckte. Zum ersten Mal war heuer auch der Naturpark Ötztal mit seinem Event-Iglu vertreten, der den Kindern die heimische Natur spielerisch näherbrachte. Bereits zum dritten Mal wurden beim Spielefest auch die gemeindeinternen Gewinner des Fahrradwettbewerbs gezogen, die sich über zahlreiche Preise freuen durften. Um den Kreis der Nachhaltigkeit ganz zu schließen, „reisten“ viele Besucher mit dem Fahrrad an.