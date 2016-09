Von Angela Dähling

Pertisau – Es ist das jüngste Prunkstück der Achenseeflotte und nur für besondere Events im Einsatz: das 6,3 Mio. Euro teure Motorschiff MS Achensee. Während die MS Tirol und die MS Innsbruck im täglichen Linieneinsatz rund um Tirols größten See fahren, soll auf der MS Achensee immer für ganz besondere Momente gesorgt werden. Sei es bei Hochzeitsgesellschaften oder Firmenveranstaltungen.

„Im Oktober sind wir schon relativ ausgebucht mit Hochzeiten, zudem findet u. a. die „Ski Area Award“-Verleihung auf der MS Achensee statt“, informiert Andrea Schönherr von der Achenseeschiffahrt. Auch mit Firmenseminaren und Kleinkongressen sollen Einnahmen lukriert werden. „Während der Seminare legt das Schiff meist an, denn die Leute sollen sich ja konzentrieren. In den Pausen fahren wir dann“, erklärt Schönherr. Das Besondere der MS Achensee ist die volle gastronomische Ausstattung. Von der Brettljause bis zum Gala-Dinner kann hier alles zubereitet und in eleganter Kulisse serviert werden.

Inzwischen ist auch die erste wiederkehrende Veranstaltung fixiert: Beginnend mit dem kommenden Sonntag, 18. September, gibt es (mit Ausnahme des 2. Oktober) an jedem Sonntag bis zum 23. Oktober einen Sonntagsbrunch auf dem Schiff. Bei der dreistündigen Schifffahrt (Abfahrt 10 Uhr) kann man sich am großen Brunchbuffet an kalten und warmen Frühstücksklassikern bedienen, auch mehrere Getränke und eine musikalische Umrahmung sind im Fixpreis von 39 Euro inkludiert.

Themenabende wie Jazz- und Salsa-Abende sind für nächstes Jahr in Planung. Ein typisches Partyboot, wo bis in die späte Nacht laut gefeiert wird, soll aus der MS Achensee aber nicht werden. Schönherr verweist auf zu erwartende Lärmbelästigung beim Anlegen und dass das schöne, neue Schiff nicht durch Partywütige in Mitleidenschaft gezogen werden soll. „Und eine Party mal eben zu verlassen, ist auf einem Schiff zudem schwierig“, erklärt sie.

Kommendes Highlight ist das Flottenfest der Blasmusik am 22. Oktober ab 17 Uhr. „Da werden unsere drei Schiffe miteinander verbunden, sodass man von einem auf das andere wechseln kann“, erklärt Schönherr. Sechs Kapellen spielen auf der dreistündigen Fahrt, auch ein kleines gastronomisches Angebot gibt es. Einzelne Restplätze sind noch buchbar.