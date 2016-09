Innsbruck – „Im Großraum Innsbruck haben wir zu wenig Bademöglichkeiten im Freien“, meint Michael Prachensk­y. Ausgehend von diesem Befund lässt der in Seefeld lebende Architekt, Künstler und „Visionär“ wieder einmal mit einer spektakuläre­n Idee aufhorchen: Zwischen Vill, Lans und Igls, südwestlich vom Lanser See, würde er gerne einen neuen Badesee, den „Viller See“, entstehen sehen.

Oder eher wiedererstehen sehen, wie Prachensky meint: Denn zu Zeiten von Kaiser Maximilian (1459–1519) habe genau in diesem Bereich ein großer Fischteich bestanden, der später aufgelassen wurde.

Wo heute in Vill „saure, sumpfige Wiesen“ in bäuerlichem Besitz vorherrschen, stellt sich Prachensky einen See vor, der rund acht- bis zehnmal so groß wäre wie der Lanser See. Der kleine Ramsbach solle als natürlicher Zufluss dienen und so den Wasseraustausch sicherstellen. Zur Tiefenwasserableitung ohne Pumpen könnte ein so genanntes „Olszewski-Rohr“ am tiefsten Punkt des Sees zum Einsatz kommen, so Prachensky – und so verhindern, dass der See „kippt“.

„Die Bergwärme des Brennerbasistunnels könnte genützt werden, um den Badesee zu erwärmen“, denkt der Architekt schon weiter, „damit würde erstmals in Tirol freies Baden von Ostern bis Herbst möglich.“ Und wenn man bei den Tunnelarbeiten auf natürliche Quellschüttungen stoße, „könnte das heiße, mineralhaltige Wasser für eine Thermenanlage genützt werden“.

Denn Prachensky schwebt nicht „nur“ ein See, sondern gleich ein ganzer Erholungsraum vor: Eine „Gesundheitstherme“ könnte er sich am felsigen Südhang des Paschbergs, direkt am Seeufer, vorstellen. Und das nahegelegene Tiroler Bildungsinstitut Grillhof „könnte um ein Vitalzentrum mit Gesundheitshotel ergänzt werden“, so Prachensky.

Am Seeufer seien Pfahlbauten für Restaurants, Umkleiden und WC-Anlagen denkbar. An den See könnten sich nach Prachenskys Idee außerdem mehrere Schwallbecken für die Fischzucht anschließen.

Über die Verkehrsanbindung hat er sich ebenfalls schon Gedanken gemacht: Die Erschließung des Sees solle vor allem über die Igler Bahn erfolgen. Auch eine neue Auffahrt zum Grillhof, die schon vor Vill von der Igler Straße abzweigen „und so den Ort vom Verkehr entlasten“ würde, schlägt Prachensky vor, ebenso eine Verbindung zwischen Grillhof und Therme.

Über ein EU-gefördertes „Sinfonia“-Projekt „könnte man eine Grundfinanzierung schaffen“, glaubt Prachensk­y. Generell sei seine Idee „keine Spinnerei. Wenn alle zusammenhalten – Grundbesitzer, Stadt Innsbruck, Land – könnte so etwas kommen.“ Nun gelte es „Begeisterung zu wecken, der Wunsch muss aus der Bevölkerung kommen“. Vergangene Woche hat Prachensky seine – auch schon mit Wissenschaftern diskutierte – Idee BM Christine Oppit­z-Plörer vorgestellt.

„Michael Prachensky wartet immer wieder mit großartigen, unkonventionellen Ideen auf“, sagt Oppitz-Plörer im TT-Gespräch. Aber alle Projekte, die sich mit dem südöstlichen Mittelgebirge befassen, seien in den laufenden, breit angelegten Entwicklungsprozess „Rund um Patscherkofel & Glungezer“ einzubringen. Sie erhalte hier nämlich „Dutzende Vorschläge“, betont Oppitz-Plörer. Ziel sei, dass „nicht nur Einzelideen herumschwirren, sondern dass diese im Beteiligungsprozess zusammengefasst, gemeinschaftlich entwickelt und auf Umsetzbarkeit geprüft werden“. Dies könne auch mit Prachenskys Idee erfolgen. (md)