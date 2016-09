Von Catharina Oblasser

Lienz – Klein, aber fein ist das Hörbuchfestival, das heuer zum achten Mal stattfindet. Organisatoren sind der Nikolsdorfer Hörbuch- und Spielehotelier Dieter Mayr-Hassler, der das Festival ins Leben rief, und Anja Kofler, Leiterin der Lienzer Stadtbücherei. Am Freitag, den 23. September, und am Samstag, den 24. September, wird Literaturfreunden Unterhaltung vom Feinsten geboten. Zu konsumieren ist es mit den Ohren, und das an außergewöhnlichen Orten. Am 23. September findet auf Schloss Lengberg in Nikolsdorf ein Literatur-Dinner statt. Nach dem Drei-Gänge-Menü bieten die Schauspieler Markus Freistätter und Judith Maria Neichl ein Live-Hörspiel dar. Dabei geht es um die unheimliche Geschichte eines Lords und einer mörderischen Prophezeiung. Am Samstag wird das Hörspiel dann live im Zug aufgeführt. „Wir fahren um 9.50 Uhr ab Lienz bis nach Innichen. Zurück geht es wahlweise mit dem Rad oder dem Zug“, berichtet Mayr-Hassler. Mitfahren kann jeder. Mayr-Hassler rechnet auch mit einigen Zufallsgästen, die im Zug zur Aufführung dazustoßen werden. Am Nachmittag sind die Kinder an der Reihe. Sie werden in der Stadtbücherei Lienz aus der Geschichte „Der Hase und der Igel“ ein Hörspiel zaubern – stilgerecht mit dem Heulen des Windes, dem Rascheln der Blätter und den Stimmen von Hase und Igel. „Die Rollen werden verlost“, schildert Kofler.

Die Stadtbücherei verfügt über ein kleines, aber stetig wachsendes Repertoire an Hörbüchern. Von mehr als 20.000 Medien sind es etwa 1100. Dennoch haben die Hörbücher ihre eingefleischten Fans. „Ausgeliehen werden sie zum Beispiel von Männern, die sonst nicht lesen“, meint Kofler. „Oder fürs Autofahren.“ Bei Erwachsenen punkten vor allem Krimis und Liebesgeschichten, bei Kindern sind Hörbücher, die Wissen vermitteln, am beliebteste­n.