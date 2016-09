Tannheim – Der 17. September ist für die Tiroler heuer ein ganz normaler Samstag. Für die meisten jedenfalls. Die Ausnahme bilden die Bewohner des Tannheimer Tals. Für sie ist es nämlich ein ganz besonderer Tag – Talfeiertag. Jedes Jahr am 17. September legen die Menschen im Hochtal die Arbeit nieder und gedenken ihrer Vorfahren, die eben an diesem Tag im Jahr 1796 die angreifenden französischen Soldaten abwehren und so das Tal vor großem Unheil bewahren konnten. „Dieser Tag erinnert zwar an kriegerische Zeiten und an Kämpfe“, sagt Toni Gutheinz, Obmann des veranstaltenden Hilfsvereins, „am Talfeiertag besinnen wir uns darauf, welch gutes Leben wir hier haben und erinnern uns auch daran, dass es viele Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Deshalb wird der gesamte Erlös gespendet und soll genau diesen Menschen zugutekommen“, erklärt Gutheinz. Das offizielle Programm beginnt um 9 Uhr, wenn Musikkapellen, Schützen, Priester sowie Ministranten zum Gottesdienst in die Tannheimer Pfarrkirche ziehen. Danach steht eine Sakramentsprozession auf dem Programm, die sich zum Andreas-Hofer-Denkmal begibt, wo begleitet von Böllerschüssen ein Kranz niedergelegt wird. Danach beginnt das weltliche Festprogramm, mit Musik, Tanz, Unterhaltung und Spezialitäten aus der Region. „Viele Besucher kommen aus der Region, aber auch Urlauber sind vom Talfeiertag angetan“, freut sich Gutheinz. (TT)