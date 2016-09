Von Eva-Maria Fankhauser

Fügen – Das Herz der Mountainbiker im Zillertal lacht. Denn der einst geplante Singletrail von der Spieljochbahn nach Fügen nimmt nun neue Dimensionen an. „Von der Infrastruktur her wird das sicher einer der besten Trails österreichweit“, ist sich Danie­l Mauracher sicher.

Der Fügenberger tüftelt bereits seit rund drei Jahren an einem Trail für Sportbegeisterte von der Bergstation der Spieljochbahn bis hinunter ins Tal – die TT berichtete. Die Pläne waren bereits recht ausgereift, viele Bescheide flatterten ebenso ins Haus, doch dann stand das Projekt auf der Kippe, als die Spieljochbahn an die Schultz-Gruppe verkauft wurde.

Doch die Downhill-Fahrer können aufatmen. Denn aus dem geplanten Singletrail werden nun gleich drei Strecken und Mauracher bleibt mit seinem Verein Downhill Race Zillertal weiterhin in die Planungsarbeiten eingebunden. „Wir kommen sehr gut voran, da geht im Moment wirklich etwas weiter“, freut sich Mauracher und berichtet weiter: „Wir arbeiten an einem Trail für die ganze Familie, dann an einem für versierte Mountainbiker und an einer Strecke für die Hardcore-Fahrer, wo auch Wettbewerbe ausgetragen werden können.“ Der Familien-Trail soll zwischen dem alten und künftigen Speicherteich samt Wasserspielen und Kinderspielplätzen als „Event-Trail“ entstehen. Laut Maximilian Schultz, der als GF der Spieljochbahn den Singletrail plant, will man, sobald die Gespräche mit den Grundstückseigentümern geführt sind, rasch mit den Behördenverfahren beginnen. Um dann im nächsten Jahr mit dem Bau zu starten.

Ursprünglich wurden rund 250.000 Euro für den Singletrail veranschlagt. „Wir rechnen aber mit einer Gesamtinvestition von etwa 1,5 Millionen Euro. Wir wollen höchste Qualität bieten und sehen dort großes Potenzial für den Sommertourismus“, erklärt Schultz. Die Gondeln waren bisher ein großer Problempunkt, was den Transport der Räder anging. Doch das löst sich durch den Bau der neuen Zubringergondel in Luft auf, diese soll nämlich genügend Platz für Mountain- und Trailbikes bieten. Einziger Wermutstropfen ist jedoch, dass erst 2018 mit einer Eröffnung der Trails gerechnet wird.

Nicht nur der Speicherteich am Spieljoch, sondern auch der derzeit in Bau befindliche Teich im Skigebiet Hochzillertal soll künftig als Sommer­attraktion genutzt werden. Unweit der Wedelhütte, unterhalb des Wimbachkopfes, entsteht ein Teich mit rund 220.000 Kubikmeter Wasservolumen. Dieser soll für den Sommertourismus mit Stegen und Booten bestückt werden und den Radweg zur Wedelhütte abenteuerlicher gestalten.

Neben dem Singletrail ist am Spieljoch auch eine Sommerkinderbetreuung angedacht. Die Räumlichkeiten sind bereits in der Bergstation eingeplant. Der Spielplatz und das kleine Bergwerk bergen laut Heinz Schultz jede Menge Potenzial. „Ich habe mir das Bergwerk selbst vor Kurzem angesehen und die 500 Jahre alten Stollen sind wirklich beeindruckend“, berichtet Schultz. Während der Umbauarbeiten im kommenden Sommer hat die Geolsbahn von Juli bis September geöffnet, damit die Gäste dennoch den Spielplatz und den Barfußwanderweg nutzen können.