Wien – Die Wiener Ärztekammer sieht die Patientenversorgung in den Wiener Gemeindespitälern in Gefahr, deshalb machte sie ihre Drohung wahr und hielt einen Warnstreik ab. In den elf Spitälern der Stadt wurde ein Notdienst eingerichtet, von den 1513 zum Dienst eingeteilten Ärzten erschienen 446 nicht zur Arbeit. Zu Engpässen bei der Versorgung sei es laut Krankenanstaltenverbund (KAV) nicht gekommen, Pech hatten aber manche Patienten, deren geplante Eingriffe verschoben werden mussten.

Gleichzeitig wurde demonstriert: Am Vormittag versammelten sich rund 2000 Mediziner in der Innenstadt. Trotzdem ist nach der Protestaktion eine Lösung im schwelenden Konflikt noch nicht in Sicht. Die Standesvertreter kritisieren unter anderem die Streichung von Nachtdiensten und die gleichzeitige Aufstockung der Tagesdienste. Die Ärzte wettern, dass etwa der Entfall der Nachtdienste nicht durch einen entsprechenden Ausbau der Notaufnahmen kompensiert werde. Dass etwa ein Arzt in der Nacht sich um bis zu 100 Patienten kümmern müsse, sei nicht praktikabel, sagte Kammerpräsident Thomas Szekeres.

Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) ersuchte, nicht weiter an der „Eskalationsschraube“ zu drehen. Für Mittwoch lud der KAV erneut zu Gesprächen. (APA, TT)