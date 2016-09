Von Denise Daum

Innsbruck – Gestern Montag strahlte die Sonne vom blitzblauen Himmel – vom Gewitter am Sonntagnachmittag war nichts mehr zu sehen. Die Nachwirkungen waren allerdings noch zu spüren. Wie berichtet, hatte ein Blitzeinschlag gegen 16.30 Uhr die Patscherkofelbahn lahmgelegt. Rund 150 Personen saßen am Sonntag am Berg fest, gestern konnte die Bahn gar nicht erst in Betrieb genommen werden. Gefahr habe zu keiner Zeit und für niemanden bestanden, betonte Patscherkofel-Geschäftsführer Martin Baltes gestern gegenüber der TT. Der Blitz habe nicht direkt in eine Anlage, sondern am Berg eingeschlagen. „Dadurch kam es zu einer Überspannung, die die Steuerung der Anlagen in Mitleidenschaft zog.“ Der Betriebsleiter sei vom Wetterdienst über die Gewitterzellen über dem Patscherkofel gewarnt worden. Er habe vorsorglich die Bahn leergefahren und dann abgeschaltet. „Unsere Mitarbeiter haben alle korrekt und vorbildlich reagiert.“

Gestern war es trotz Kaiserwetter eher ruhig am Hausberg der Innsbrucker. Nur Mountainbiker und Wanderer, die auf Seilbahnen verzichten, waren unterwegs. Bei der Anlage liefen die Reparaturmaßnahmen auf Hochtouren. Wie hoch der Schaden ist, kann Martin Baltes noch nicht beziffern. „Zuerst bringen wir die Anlage wieder in Ordnung, dann können wir die Schäden bewerten.“

Lob gibt es vom Geschäftsführer auch für die freiwilligen Feuerwehren und die Bergrettung, die bei der Evakuierung der Wanderer im Einsatz standen. Im Konvoi wurden die rund 150 Personen rasch ins Tal gebracht.

Die Patscherkofelbahn sollte heute Dienstag wieder in Betrieb gehen können – aktuelle Informationen sind auf der Homepage zu erfahren.