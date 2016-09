Wörgl – Vor Kurzem fand ein Wechsel in der Leitung der Bundesfachschule für wirtschaftliche Berufe mit Aufbaulehrgang in Wörgl statt. Direktorin Anita Aufschnaiter ergriff die Gelegenheit, in ihre Heimat St. Johann zurückzukehren und dort die Leitung der Tourismusfachschule zu übernehmen. Ihre Nachfolge in Wörgl trat Prof. Helga Dobler-Fuchs an.

Die neue Schulleiterin freut sich, sozusagen nach Hause zu kommen. Helga Dobler-Fuchs stammt aus Itter und lebt jetzt in Hall. Sie besuchte das Bundesrealgymnasium Wörgl und studierte nach Absolvierung der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Kufstein an der Uni Innsbruck Wirtschaftspädagogik. Die Lehrerin bringt sowohl langjährige Erfahrung als Unterrichtende an berufsbildenden Schulen in der Region Innsbruck – zuletzt an der HLW West Innsbruck – wie auch Berufspraxiserfahrung aus der Arbeit in einer Steuerberatungskanzlei mit.

Die Entscheidung, nach Wörgl zu wechseln, fiel sehr kurzfristig. Helga Dobler-Fuchs meldete sich auf eine Interessentenausschreibung des Landesschulrates und freut sich, die Stelle als Schulleiterin antreten zu können. An der Bundesfachschule mit Aufbaulehrgang unterrichten 31 Lehrpersonen rund 300 Schüler. Schulschwerpunkte sind im Aufbaulehrgang SOMA – Fit for Life Sozialmanagement sowie in der dreijährigen Fachschule Gesundheit und Soziales sowie Kommunikation, Office und Medien.

In Vorbereitung ist wiederum eine Flüchtlingsklasse mit 20 Jugendlichen. „Aus der erstmals 2015/16 geführten Flüchtlingsklasse haben sich sechs Burschen so gut entwickelt, dass sie heuer in den regulären Schulbetrieb übernommen werden und in die ersten Klassen integriert werden“, teilt die neue Schulleiterin mit. (vsg)