Von Walter Zwicknagl

Eben – „Die Notburga-Verehrung ist im Steigen“, freut sich Schwester Konstantia Auer, die bis zum Jahr 2002 im Ordinariat der Diözese Innsbruck diente und nun mit Alt-Erzbischof Alois Kothgasser die Seele der Notburga-Gemeinschaft ist. Wenn Busgruppen eine Führung in der Wallfahrtskirche wollen, ist meist Schwester Konstantia zur Stelle. „Da habe ich unlängst erfahren, dass der spätere Papst Benedikt XVI. bei der Durchfahrt immer wieder die Notburga-Kirche besucht hat. Das hat mir sein Fahrer aus Holzkirchen verraten“, freut sich die Ordensfrau. So an die 100 angemeldete Busse werden es heuer sein, ganz abgesehen von vielen Busgruppen, die ganz einfach vorbeischauen. Und viele Leute deponieren schriftlich ihre Sorgen, die dann bei einem Pilgergottesdienst oder einer Vesper verlesen werden. „Es kommen aber immer öfter auch Radfahrer auf ein paar Minuten Besinnung“, berichtet Schwester Konstantia. Da ist es wichtig, dass die Leute in der Frau in der Ordenstracht einen Ansprechpartner haben.

Ein besonderer Tag in Eben ist wieder der kommende Sonntag, der Notburgasonntag. Um neun Uhr wird von Pfarrer Henryk Goraus ein Hochamt gefeiert. Die Söllerpredigt, die Dekan Eduard Niederwieser (Tux) hält, beginnt um 14 Uhr. An diesem Tag ist das Notburga-Museum von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Weiter geht es am 21. September mit einem Gottesdienst, den Alt-Erzbischof Koth­gasser um 14.30 Uhr feiert. Da werden wieder Frauen in die Notburga-Gemeinschaft, die sich vor allem um Kranke kümmert und derzeit 260 Mitglieder in fünf Diözesen zählt, aufgenommen.