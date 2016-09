New York – Ableger von einem Baum, der die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York überstanden hat, sollen demnächst in den US-Städten Orlando und San Bernadino sowie in Frankreich eingepflanzt werden. Die Orte seien ausgesucht worden, weil es auch dort jüngst Gewalt und Terroranschläge gegeben habe, teilte die 9/11-Gedenkstätte am Ground Zero in New York mit.

In Orlando kamen bei einem Amoklauf in einem Nachtclub im Juni fast 50 Menschen ums Leben, in San Bernadino wurden im vergangenen Dezember 14 Menschen erschossen. In Frankreich kamen bei zwei Terroranschlägen in Paris und Nizza in den vergangenen Monaten mehr als 200 Menschen ums Leben.

„Nach dem 11. September wurde der „Überlebensbaum“ ein Symbol für die Kraft und die Widerstandsfähigkeit unseres Landes“, sagte Joe Daniels, der Präsident der Gedenkstätte für die Opfer der Terroranschläge in New York. „Das Programm zur Weitergabe der Ableger des Baumes wurde entworfen, um diesen Geist an die Orte, die Leid erlebt haben, weiterzutragen. Während die Bäume wachsen, hoffen wir, dass sie den Menschen in Frankreich, Orlando und Bernadino Mut machen.“

Der „Survivor Tree“ (Überlebensbaum), eine Chinesische Birne, war nach den Anschlägen vom 11. September aus dem Geröll geborgen worden. Obwohl der Baum stark mitgenommen war, erholte er sich und schlug wieder aus. Seit einigen Jahren wächst er eingezäunt auf dem Ground Zero-Gelände. (APA/dpa)