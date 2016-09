Von Maria Nindler

Wien – Über einen schönen Preis kann sich der Zirler Verein „Perspektive für Kinder“ erfreuen: Für die Unterstützung von HIV-infizierten Kindern und Jugendlichen in Uganda erhielt die Organisation den „Intercultural Achievement Award 2016“ (IAA). Jedes Jahr wird dieser mit 5000 Euro dotierte Preis vom Außenministerium an innovative Projekte im Bereich der interkulturellen Verständigung verliehen.

Vergangene Woche fand die Übergabe des IAA an die „Youth and Women Empowerment Foundation“, die Schwester-Organisation des Zirler Vereins, statt. Für die Preisübergabe in Wien durch Bundesminister Sebastian Kurz waren zwei Projektpartner von „Perspektive für Kinder“ extra aus Uganda angereist. „Die beiden Männer sind zum ersten Mal in Europa und total überwältigt und von unserer Infrastruktur beeindruckt“ erzählt Thomas Fuchs, Projektkoordinator in Tirol.

Vor acht Jahren setzten sich die beiden psychiatrischen Krankenpfleger Thomas und Elisabeth Fuchs das Ziel, HIV-infizierten Menschen in Uganda zu helfen. Die Gründung des Vereins „Perspektive für Kinder“ war die Folge. Die Organisation versucht durch verschiedene Gesundheits- und Bildungsprogramme vor Ort, HIV-positiven Menschen neue Perspektiven zu geben.

Mit einer Tagesklinik als Anlaufstelle, sozialtherapeutischer Begleitung und der Unterstützung von erkrankten Kindern und Jugendlichen während der Schulzeit zeigt der Verein langfristig Wege auf, um dem Kreislauf von Ausgrenzung und Armut zu entkommen.

Das Radio spielt als Übermittlungsmedium dabei eine entscheidende Rolle. Die Schwesterorganisation des Zirler Vereins vermittelt den Zuhörern in Uganda ewa über Musik und Hörspiele eine ganz klare Botschaft: mehr Toleranz gegenüber Menschen, die mit dem HIV-Virus infiziert und an Aids erkrankt sind.