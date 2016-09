Tannheimer Tal – Wenn am Ende des Sommers die Kühe unbeschadet ins Tal zurückkehren, wird das seit vielen Generationen gefeiert. Auch im Tannheimer Tal gehören die Feste zur Heimkehr der Tiere längst zur Tradition. Bis zu 700 Kühe machen sich heuer bunt geschmückt mit Kränzen aus Tannengrün, bunten Bändern, Glocken und Alpenblumen auf den Weg. Dabei sind die Tiere manchmal mehrere Tage unterwegs und absolvieren oft mehr als 1000 Höhenmeter. Wenn die stolzen Besitzer mit ihren Tieren nach dem Abstieg unten im Tal ankommen, werden sie von erwartungsvollen Einheimischen und Gästen begeistert empfangen und das Fest kann beginnen.

Den Anfang macht heuer die Viehscheid in Jungholz, am 17. September ab zirka 10 Uhr mit Kräutermarkt und Festzelt beim Feuerwehrhaus. Am 18. September ab zirka 14 Uhr werden die Tiere auch in Nesselwängle einziehen. Gefeiert wird im Festzelt beim Feuerwehrhaus. Auch in Haldensee gibt es zum Almabtrieb ein großes Fest, ab zirka 12 Uhr im Festzelt in der Ortsmitte. Am 21. September folgt Tannheim, wo die geschmückten Tiere gegen 12.30 Uhr erwartet werden. Gefeiert wird beim Festzelt am Liftparkplatz. Und den Abschluss bildet Schattwald. Dort wird das Vieh um zirka 13.30 Uhr bei der Feuerwehrhalle erwartet.

Zünftige Musik und Unterhaltung sind natürlich überall garantiert. (TT)