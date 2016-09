Innsbruck – Das traditionelle Feuerwerk der Blasmusik der Stadtmusikkapelle Wilten zum Jahreswechsel ist seit Jahren ein Höhepunkt im Konzertreigen. Die Veranstalter versuchen immer wieder aufs Neue, ausgetretene Pfade zu verlassen. Angefangen hat es mit einem gemeinsamen Konzert mit der Bürgerkapelle Lana, im Vorjahr galt das Hauptaugenmerk der klassischen Egerländer-Musik. Dazwischen holten die Wiltener junge Talente vor den Vorhang oder bildeten aus den eigenen Reihen eine Brass-Band.

Heuer betreten Kapellmeister Peter Kostner und seine Kollegen völliges Neuland. In praktisch allen Musikkapellen des Landes sind die Mädchen und Damen großartige musikalische Leistungsträgerinnen und stehen den Männern in keiner Weise nach. Gefehlt hat bis jetzt eine eigene Formation. Gemeinsam mit der Tiroler Tageszeitung bringen die Wiltener deshalb das 1. Tiroler symphonische Frauen-Blasorchester auf die Bühne.

Am Dirigentenpult steht natürlich auch eine Frau: Kapellmeisterin Manuela Lusser aus Innervillgraten in Osttirol. Zu ihrer Unterstützung sucht die Stadtmusikkapelle Wilten Musikantinnen aus allen Instrumentengattungen eines Blasorchesters (Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon, Flügelhorn, Trompete, Tenorhorn/Bariton, Horn, Posaune, Tuba, Schlagwerk). „Voraussetzung für die Teilnahme ist das Niveau des Silbernen Leistungsabzeichens“, erklärt Peter Kostner, der musikalische Leiter und Verantwortliche für das Feuerwerk der Blasmusik, „klarerweise gibt es Register mit größerem Frauenanteil wie Flöte oder Klarinette, aber auch die Spezialregister wie etwa Posaune, Tuba oder Schlagwerk sollten nach Möglichkeit absolut ,feminin‘ besetzt werden.“

Vor dem Konzert am 29. Dezember um 19 Uhr in der Dogana des Congress in Innsbruck ist eine Registerprobe vorgesehen, außerdem zwei Vollproben und eine Generalprobe am Konzerttag. Das Frauen-Orchester wird insgesamt vier Stücke spielen und sich beim Konzert mit der Stadtmusikkapelle Wilten unter der Leitung von Peter Kostner abwechseln. Das Programm wird eine Mischung aus symphonischer Blasmusik, aus österreichischer Tradition, bewegender Filmmusik und beschwingter Unterhaltungsmusik sein. Außerdem wird mit Sarah ­Foidl aus Waidring eine brillante Solistin ihr Können auf der Querflöte zeigen.

Alle Infos bezüglich Ausschreibung, Probentermine und Notenmaterial sind auf der Homepage der Stadtmusikkapelle Wilten (www.wiltener.at) zu finden. Bewerbungen bis spätestens 15. Oktober 2016.

Für alle Freunde des Feuerwerks der Blasmusik gibt es bereits ab 1. Oktober die Karten zu bestellen bzw. zu kaufen. Der Eintritt kostet 17 Euro, Bestellungen unter 06 64/150 01 01. (TT, mz)