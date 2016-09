Von Matthias Christler

Innsbruck – „Dear Miss Yoko“, so begannen Dutzende Briefe und Postkarten, die ein junger Tiroler Ende der 50er-, Anfang der 60er-Jahre nach Japan schickte. Immer höflich seine Worte, mit der Zeit auch gefühlvoll. Als die Brieffreundschaft schon inniger war, kürzte er die Anrede auf „Dear Yoko“ ab. Und unterschrieb immer mit „Yours Manfred“.

Über ein halbes Jahrhundert ist es her, dass Yoko Niimi die letzte Nachricht aus Tirol erhielt. Inzwischen ist sie über 70 Jahre alt. Doch sie hat die Briefe, Postkarten und kleinen Geschenke, Tücher mit Motiven aus Tirol oder Bilder mit Trachtenpärchen, immer noch bei sich. Es sind Erinnerungen an eine längst vergangene, aber nie vergessene Freundschaft. Ja, vielleicht sogar an eine junge Liebelei. Die beiden haben sich sehr oft geschrieben. Gefühle ausgetauscht, ohne dass sie sich je gesehen haben. Bis vor wenigen Wochen.

Der heute 74-jährige Manfred Woditschka aus Innsbruck erzählt der TT, wie er an einem Abend im August plötzlich mit neuen Grüße aus Nagoya, der Heimat seiner damaligen Brieffreundin, überrascht worden ist: „Meine Frau hat gesagt, dass jemand angerufen hat und eine alte Freundin sich mit mir treffen will.“ Woditschka hatte seiner Frau schon erzählt, dass er früher mit einer Japanerin „korrespondiert“ habe. Einem Treffen stand also nichts mehr im Wege.

Davor noch erinnert er sich an die Zeiten damals. 1959, er muss 17 Jahre alt gewesen sein, wurde über die Schule der Kontakt nach Japan hergestellt und er begann, einer gewissen „Yoko“ Briefe zu schicken. Das Liebes-Drama „Sayonara“ (1957), in dem sich Marlon Brando in eine Japanerin verliebt, und vor allem das gleichnamige Lied aus dem Film hatten es ihm angetan. „Ich war fasziniert vom Land, von der Kirschblüte, den gebogenen Dächern, und ich war vor allem glücklich über die Brieffreundschaft zu Yoko.“ Mehr als vier Jahre schrieben sie sich auf Englisch. Und es hätte mehr daraus werden können: „Ich wollte nach Japan, aber das war unmöglich, auch weil mein Vater es mir verboten hat.“ Er wurde aus der Schwärmerei herausgerissen und hat sich – wie er heute zugibt – in das richtige Leben verabschiedet. „Ich war schon mit dem Herzen dabei damals“, gesteht er. Die Briefwechsel hörten dennoch um 1963 auf.

53 Jahre vergingen. Ohne Briefe. Ohne Kontakt. Im Mai diesen Jahres bot sich eine Gelegenheit, das zu ändern. Vertreter der „Japan Tyrol Coordination“ (ein Unternehmen, das Beziehungen zwischen den Ländern aufbaut) kamen nach Japan, um eine Reise nach Tirol zu organisieren. Yoko Niimi, die so wie ihr Brieffreund im Jahr 1969 geheiratet hat, interessierte sich dafür. Sie fragte eine Mitarbeiterin, ob es denn möglich sei, einen Herrn Woditschka in Innsbruck ausfindig zu machen. Das gelang. „Ich glaube, sie hat nur deswegen die Reise gebucht“, erzählt Hifumi Yanase – jene Mitarbeiterin der „Japan Tyrol Coordination“, die es auch war, die bei Herrn Woditschka anrief, als Yoko Niimi bereits in Innsbruck Urlaub machte.

An einem sommerlichen Abend im August war es so weit. Die beiden sahen sich zum ersten Mal. Manfred Woditschka holte Yoko Niimi ab und sie fuhren zum Aldranser Hof: „Ich wollte ihr die Aussicht von dort oben auf Innsbruck zeigen. Und ich glaube, es hat ihr gefallen.“ Viel mehr gibt Woditschka vom Treffen nach über 50 Jahren nicht preis. „Schön“ sei es auf jeden Fall gewesen. Hifumi Yanase, die für die beiden dolmetschte, meinte, dass Frau Niimi ziemlich aufgeregt gewesen sei. Und: Die beiden hätten zum Abschied auch die Adressen ausgetauscht.

Sayonara, Yoko, Sayonara, Manfred. Auf Wiedersehen, Yoko, auf Wiedersehen, Manfred. In schriftlichter Form kann die Freundschaft wieder aufleben. Yoko Niimi hat vor ihrer Abreise zurück nach Japan sogar schon einen Brief aufgesetzt und übersetzen lassen. Er sollte bald in Innsbruck ankommen. Darin schreibt sie: „Ich bin so gerührt gewesen, dass wir uns nach mehr als 50 Jahren das erste Mal sehen konnten. Ein Wunder.“