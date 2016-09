Innsbruck – Auf Einladung des Vereins Frauen­initiative von Migrantinnen und Musliminnen in Telfs (FiMMiT) sprach der Politikwissenschafter Fari­d Hafez diese Woche im Haus der Begegnung über „Islamophobie und ihre Auswirkungen“. Wie sich die Situation verschärft hat, erklärt er im Gespräch mit der TT.

Angst und islamfeindliche Bemerkungen sind schneller Gemeingut als gedacht. Was ist Ihnen zuletzt aufgefallen?

Farid Hafez: Wenn ich über Islamophobie spreche, gehe ich nicht vom bösen Rassisten aus, sondern von der Annahme, dass Rassismus eine Institution ist, die etwas über Machtverhältnisse aussagt. Manches reproduzieren wir unbewusst. Jemand sagt etwa „die Österreicher und die Muslime“. Mit der Bemerkung schließt er die Muslime aus dem österreichischen Kollektiv aus. Im Unterbewusstsein schwingt mit, dass Muslime nicht wirkliche Österreicher sind. Ich will auf diese Ausschlussmechanismen aufmerksam machen, damit wir nicht unbewusst zur Verbreitung von rassistischen Anschauungen beitragen.

Wie sehr spitzt sich die Situation der Muslime hierzulande zu?

Hafez: Ich gebe seit 2010 das Jahrbuch für Islamforschung heraus. Die FPÖ ist nach der Regierungsbeteiligung 2005 wieder in die Opposition gegangen. Da wurde Islamophobie parteipolitisch bedeutsam. SPÖ und ÖVP mussten reagieren. Wie, das sehen wir auch in der so genannten Flüchtlingskrise. Jetzt sagt der freiheitliche Präsidentschaftskandidat Hofer, dass ihm die Forderungen des christdemokratischen Außenministers Kurz zu weit gehen. Forderungen, die vor zehn Jahren nur von der FPÖ kamen, äußern jetzt die ehemaligen Großparteien. Ich würde sagen, da hat sich einiges getan.

Wie wirkt sich das islamophobe Verhalten auf die Muslime hier aus?

Hafez: Medial wurde oft generalisierend vom islamischen Terrorismus gesprochen. Das hat sich auf das alltägliche Zusammenleben hier ausgewirkt. Davon berichten viele Muslime. Vor allem Frauen mit Haarbedeckung, die symbolisch für den Islam im öffentlichen Raum steht, werden angepöbelt. Ein Beispiel, um die Breite zu zeigen. Ich habe eine Zeit lang in Klagenfurt in der religionspädagogischen Ausbildung gearbeitet. Damals hat die IS-Sache begonnen. Eine bosnische Studentin, weiß, blond, ohne Kopftuch, wurde im Bewerbungsgespräch gefragt, ob sie Muslimin sei. Die Studentin meinte, das sei Privatsache. Sie wolle ihren Job machen. Die mögliche Arbeitgeberin lehnte sie wegen derzeitiger politischer Umstände ab.

Wie stehen Sie zur Verschleierung?

Hafez: Das ist eine Phantomdebatte. Ich weiß nicht, ob es in Tirol viele Gesichtsschleier tragende Frauen gibt.

Apropos Religionsunterricht. Was könnte hier zum gegenseitigen Verständnis beitragen?

Hafez: Ich war sieben Jahre in der Lehrerausbildung tätig und habe politische Bildung unterrichtet. An der KPH (Kirchliche Pädagogische Hochschule) gab es gemeinsame Projekte zwischen angehenden christlichen Religionslehrern unterschiedlicher Konfessionen und muslimischen Religionslehrern. Manche, die sich in der Arbeitswelt wiedertrafen, machten dann gemeinsamen Unterricht. Solche Kooperationen gilt es zu verstärken. Ein wichtiges Zeichen geht von der PädagogInnenbildung neu aus. Die islamische Religionslehrerausbildung ist in der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule angesiedelt, also Teil eines interkonfessionellen Rahmens.

Welche Entwicklungsnotwendigkeit sehen Sie in der islamischen Gemeinschaft?

Hafez: Eine große Schwierigkeit der muslimischen Verbandslandschaft ist, dass sich viele unter Druck gesetzt fühlen. Es wird darüber geredet, wie schlimm der Islam ist. Viele Muslime befinden sich so in einer Verteidigungshaltung und versuchen zu antworten. Das ist energie- und zeitintensiv, macht müde und raubt Kreativität. In diesem Teufelskreis sind wir jetzt. Ein lockerer Zugang im Diskurs wäre nötig. Mit ein bisserl Witz kann man Dinge anders erklären.

Das Gespräch führte Sabine Strobl