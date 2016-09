Kufstein – Lesen ist eine Schlüsselkompetenz. Doch die Zahl der Kinder, die Leseschwächen aufweisen, ist hoch. Genau hier wollen die Kufsteiner Lesepaten helfen. Sie üben mit den Schülern in den Schulen das sinnerfassende Lesen. Bereits seit sechs Jahren existiert der Verein, dem Leo Obermüller als Präsident vorsteht. Der Erfolg der Kufsteiner Lesepatenschaft ist mittels Studie erwiesen. Die betreuten Kinder konnten sich stark verbessern.

Auch heuer werden die rund 30 Patinnen und Paten an die 100 von den Lehrern ausgesuchte Schülerinnen und Schüler unter die Fittiche nehmen.

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnte der Verein übrigens noch mehr brauchen. „Aber es wird immer schwieriger, welche zu finden“, schildert Obermüller die Situation. Es gibt viele Tätigkeitsgebiete für Ehrenamtliche und manche lassen sich von der Verpflichtung für ein Jahr abschrecken.

„Die Lesepaten werden von uns natürlich entsprechend geschult und betreut, daher müssen sie zumindest für ein Schuljahr zwei Stunden in der Woche übernehmen. Aber natürlich ist es möglich, in Urlaub zu gehen“, erklärt Obermüller, der u. a. in so einem Fall einspringt.

Neben den Schulungen wird auch das gesellschaftliche Vereinsleben unter anderem mit einem Ausflug gepflegt.

Wer mitmachen will oder noch mehr über die Kufsteiner Lesepatenschaft erfahren möchte: Unter www.lesepatenschaft.at gibt es Informationen. Telefon: 0676 7650506, E-Mail: info@lesepatenschaft.at. (wo)