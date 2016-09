Imst – Wenn die Katastrophe da ist, muss jeder Handgriff sitzen – nicht nur beim Feuerwehrmann, sondern auch in der Gemeindespitze. Deren Aufgabe ist es, die Behörden bei der Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen zu unterstützen. „Es geht darum, Ordnung in das Chaos zu bringen, den Überblick zu behalten und die Hilfe bestmöglich zu koordinieren“, so der für Zivil- und Katastrophenschutz zuständige LHStv. Josef Geisler. Gerade in einem Gebirgsland wie Tirol gibt es keinen hundertprozentigen Schutz vor Naturereignissen. Das Land Tirol schult deshalb die Mitglieder der Gemeindeeinsatzleitungen und bereitet sie für den Ernstfall vor.

Imst ist nach Schwaz der zweite Bezirk, in dem die Ausbildungsreihe mit zwei Veranstaltungen des ersten Moduls „Grundlagen für Führungskräfte“ stattgefunden hat. „Die Ausbildung stößt auf großes Interesse. Alle 24 Gemeinden des Bezirkes waren vertreten. Insgesamt 95 Personen haben am ersten Modul teilgenommen“, freut sich Herbert Walter von der Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz des Landes Tirol. (TT)