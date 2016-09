Kufstein – Eine „Friedenslinde“ ziert seit gestern den Stadtpark in Kufstein. Harald Rella, Initiator des Friedensfestivals in der Festungsstadt, freute sich über die Spende der Stadtgemeinde Kufstein: „Man muss Optimist sein, um in Zeiten wie diesen einen Baum zu pflanzen. In der Regel wurden Friedenslinden immer gepflanzt, wenn ein Krieg vorbei war. Wir wollen ein Zeichen setzen und eine Linde anstelle eines Krieges pflanzen und hoffen, dass der Baum auch im Jahre 3016 noch hier stehen wird.“

Bürgermeister Martin Krumschnabel lobte die symbolträchtigen Veranstaltungen im Zuge des Friedensfestivals und Stadtrat Stefan Hohenauer sprach von einem „geschichtsträchtigen“ Platz: „Die Linde wurde an jener Stelle eingesetzt, an der im Vorjahr beim Weinfest der Baum gebrochen ist.“ Es sei der erste Baum, der nach dem Umbau des Stadtparks gepflanzt wurde. Hohenauer ist überzeugt, dass der Stadtpark eine Wohlfühloase werden wird.

Nach der Baumpflanzung lud der neu gegründete Friedenskulturverein zu einer Friedenstafel am Fischergries. Nach Mittag fand dann am Vorplatz der Stadtpfarrkirche eine Friedensandacht für Menschen jeden Glaubens und jeder Weltanschauung statt, wie es die Friedensfestival-Initiatoren ausdrückten.

Nachdem es bereits am Nachmittag einen offenen Workshop in der Stadtpfarrkirche unter dem Motto „Miteinander singen für den Frieden“ gab, folgte der Höhepunkt des Tages – das Friedenskonzert am Unteren Stadtplatz, bei dem auch die Heldenorgel eine große und wesentliche Rolle spielte: Auf ihr erklang Beethovens Ode an die Freude. Ein Event, an den man sich erinnern werde, kommentierte Kulturreferent Klaus Reitberger. (mm)