Wien – Deutsch-Kenntnisse allein sind dem neuen britischen Botschafter in Wien, Leigh Turner, zu wenig. In einem launigen Vorstellungsvideo übt sich der seit Ende August amtierende Missionschef unter anderem in alpenländischen Zungenbrechern – „Des Oachkatzl hot an schenan Oachkatzlschwoaf“ – und freut sich sichtlich über seinen neuen Wohnort: „Wien ist einfach lewand.“

Er sei schon zu Beginn seiner Karriere in Wien gewesen. „Daher freut es mich umso mehr, nach Stationen in Moskau, Berlin, Kiew und Istanbul wieder in diese wunderbare Stadt zurückzukommen“, sagt Turner in dem Youtube-Video. Zu sehen ist er unter anderem beim Spazierengehen durch die Stadt, aber auch beim Verzehr eines Hotdogs. Denn: „Wien entdeckt man am besten beim Strawanzen.“

Seine Liebe zu Österreich zeigt Turner auch in anderen sozialen Medien. So veröffentlicht er auf Twitter laufend Fotos mit dem Hashtag #keenonwien („Scharf auf Wien“). Turners Twitter-Profilfoto bestätigt, was so manche der Dialektausdrücke wie „Grias enk“ im Willkommensvideo vermuten lassen: Dass er sich auch in den österreichischen Bergen zuhause fühlt. Leigh ist auf dem Foto nämlich mit Wanderstock vor einer rot-weiß-roten Wegmarkierung im Gebirge zu sehen.

In dem Video verspricht Turner auch, alles zu tun „für einen guten Deal“ für alle Beteiligten in den anstehenden Brexit-Verhandlungen. „Oiso, gemma und tamma wos.“ Britischen Humor beweist der Diplomat mit einem englischen Twitter-Eintrag zu seinem Video: „Shows me massacring the German language.“ (Zeigt mich, wie ich die deutsche Sprache verunstalte.) (APA)