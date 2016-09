München – Am Samstag heißt es in München wieder „Ozapft is“. Pünktlich um 12.00 Uhr wird Oberbürgermeister Dieter Reiter das erste Fass Bier anzapfen und damit das Oktoberfest eröffnen. Ausgerechnet für den Anstich ist allerdings mieses Wetter angesagt, das schöne Spätsommerwetter soll dann endgültig von Regen und kühlen Temperaturen vertrieben werden.

Schirme dürfen die Besucher allerdings mitnehmen, auch wenn Rucksäcke und große Taschen aus Sicherheitsgründen heuer verboten sind. Denn wenn heuer der Oberbürgermeister das erste Fass Bier ansticht und die Wiesn mit dem traditionellen Ruf „Ozapft is! Auf eine friedliche Wiesn“ eröffnet, hat das einen besonderen Klang. Denn diesmal waren Sicherheit und Terrorangst das beherrschende Thema.

Festareal erstmals vollständig abgesperrt

Die Stadt hat nach dem Amoklauf in München und den Anschlägen in Paris, Brüssel, Nizza, Ansbach und Würzburg ihr Sicherheitskonzept verschärft. „Wir haben alles getan, was erforderlich und angemessen ist“, sagt Wiesn-Chef Josef Schmid (CSU) am Donnerstag beim traditionellen Rundgang.

Erstmals in der mehr als 200-jährigen Geschichte des Volksfestes wird das Festareal vollständig abgesperrt sein. Ordner sollen dafür sorgen, dass sich der Zaun bei Gefahr binnen 50 Sekunden öffnet. An den Zugängen wird es schärfere Kontrollen geben als bisher; große Taschen und Rucksäcke sind verboten. 450 Ordner, fast doppelt so viele wie im Vorjahr, hat die Stadt engagiert. Die Polizei schickt hundert Beamte mehr.

Katwarn-App, Polizei-Tweets und neue Wegweiser

Wiesn-Chef Josef Schmid rief die Besucher des Volksfestes zur Ruhe auf. Sie sollten nicht jede Mitteilung in sozialen Medien glauben, sondern sich an die offizielle Smartphone-App Katwarn und den Twitter-Account der Polizei halten. Dort gebe es verlässliche Nachrichten, meinte der Zweite Bürgermeister. Er betonte erneut, dass es keinerlei Hinweise auf eine konkrete Gefährdung gebe. Alle erforderlichen Maßnahmen seien getroffen, um die Sicherheit zu gewährleisten, sagte Schmid.

Der Sprecher der Münchner Polizei, Marcus da Gloria Martins, stellte schon vor Tagen klar: „Wir von der Münchner Polizei sagen ausdrücklich, dass wir uns die Stimmung nicht von irgendwelchen Schwarzsehern verderben lassen.“

Die Münchner Verkehrsbetriebe weisen den Wiesn-Besuchern erstmals mit 150 Bodenmarkierungen den Weg zum Fest. Wegen des neuen Sicherheitskonzepts müssten sich Besucher teils auf neue und längere Wege einstellen, hieß es. Deshalb zeigten Pfeile mit dem Schriftzug „Oktoberfest“ den Fußweg für diejenigen, die am Hauptbahnhof ankommen und zu Fuß zum Fest wollen.

Veganes Essen und bis zu 10,70 Euro für die Maß Bier

Spektakuläre neue Fahrgeschäfte fehlen in diesem Jahr. Dafür bieten immer mehr Wirte auch veganes Essen an. Wirte und Schausteller teilen sich die Theresienwiese mit den Bauern, es gibt nur eine sogenannte kleine Wiesn. Im Südteil des Festgeländes findet in der ersten Wiesn-Woche das Zentral-Landwirtschaftsfest statt, bei dem sich die Bauern mit Tieren, Handwerk und Brauchtum präsentieren.

Der Preis für eine Maß Bier auf der Wiesn steigt heuer auf bis zu 10,70 Euro. Das günstigste Bier auf dem Münchner Oktoberfest wird für 10,40 Euro ausgeschenkt. Die Durchschnittspreise der alkoholfreien Getränke betragen pro Liter für Tafelwasser 8,27 Euro (Vorjahr 8,03 Euro), für Spezi 9,27 Euro (Vorjahr 9,10 Euro) und für Limonade 9,04 Euro (Vorjahr 8,78 Euro).

Das Oktoberfest dauert bis zum 3. Oktober. (dpa, TT.com)