Axams – Das immaterielle Kulturerbe Österreichs wächst – und wieder ist ein Tiroler Brauch unter den Neuaufnahmen dabei: Das Axamer Wampelerreiten zählt seit gestern Freitag zur nationalen Unesco-Liste der historisch bedeutsamen Brauchtümer. Der uralte Brauch des Wampelerreitens, der das Zugpferd und den Höhepunkt des Faschingstreibens in Axams verkörpert, ist legendär. Dabei geht es um das altbekannte Spiel, das den traditionellen Fasnachten innewohnt: der Kampf des Winters gegen den Frühling. Wobei die Wampeler in ihrer weißen, mit Heu ausgeschoppten Pfoat den Winter symbolisieren. Die Reiter hingegen verkörpern den Frühling. Sie versuchen, mit einem gekonnten Griff die Wampeler im wahrsten Wortsinn aufs Kreuz zu legen. Die Wampeler ihrerseits versuchen, so viele wie möglich mit weißer Weste über zwei Runden durchs Dorf zu bringen.

Zu den weiteren Unesco-Neuzugängen gehören auch die Spielpraxis des Salzburger Marionettentheaters, die Herstellung und Verwendung der Linzer Goldhaube oder der Ausseer Fasching. Die Liste umfasst nunmehr 96 Traditionen. (TT, APA)