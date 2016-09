Kufstein – 30 Jahre Sozial- und Gesundheitssprengel Kufstein-Schwoich-Thiersee – dieses Jubiläum wurde am Wochenende in Kufstein gefeiert. Obfrau Edith Haller ließ die bewegte Geschichte der Institution anhand eines Bilderbogens Revue passieren. „Alles hat sich aus der Nachbarschaftshilfe heraus entwickelt“, erinnerte Haller, die den Sprengel 1986 gemeinsam mit der langjährigen Geschäftsführerin Waltraud Berger gegründet und an der Spitze begleitet hat. Vom kleinen Büro am Unteren Stadtplatz aus wuchs das zarte Pflänzchen bis zur heutigen Organisation, die seit 1999 ihre „Zentrale“ in der Münchner Straße hat.

Dass der Sprengel ein Segen für die Bevölkerung ist, zeigen die Zahlen aus der Statistik: Über 46.800 Arbeitsstunden leistet man jedes Jahr, 35 Mitarbeiter sind für über 300 Klienten in den drei Gemeinden im Einsatz. Über 18.600 Portionen Essen auf Rädern werden von 20 Ehrenamtlichen verteilt, rund 60.000 Kilometer werden jährlich gefahren, und die Klientenstunden in der Tagesbetreuung summieren sich mittlerweile auf rund 12.000 im Jahr.

Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurden auch verdiente MitarbeiterInnen sowie Funktionäre vor den Vorhang gebeten. Für 10 Jahre Mitarbeit wurden geehrt: Gertraud Bergmeister, Irene Edinger, Elfriede Poveleit, Erika Schön, Karin Schulze und Max Ladinser; für 15 Jahre: Mira Gaspar, Marion Lechner und Andrea Mitternöckler; für 20 Jahre: Maria Egerbacher. Besonderen Applaus gab es für Obfrau Edith Haller, Waltraud Berger (sie war leider verhindert), Peter Borchert und Manfred Sonnendorfer – sie stehen von der ersten Stunde an bis heute im Sprengel-Einsatz. Und ein Ziel wurde an diesem Abend auch festgemacht: Obfrau Edith Haller will das „Betreute Wohnen“ in Kufstein einführen. Ein Wunsch, mit dem sie bei Vize-BM Brigitta Klein auf offene Ohren stieß. „Wir werden das umsetzen“, versprach sie. (hn)