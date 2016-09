Imst – „Nimm autofrei!“ lautet das Motto der europaweit gefeierten Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September. Zum Abschluss am Donnerstag feiert auch Imst den so genannten autofreien Tag. Von 13 bis 17 Uhr wird die Kramergasse zur Fußgängerzone. Dort warten eine Hüpfburg und zahlreiche Spiele auf die Kinder. Zudem kann man heuer einen Segway testen und sein Fahrrad durchchecken lassen (kleine Reparaturen inklusive). In der Gemeinde Haiming wurde der autofreie Tag bereits am 10. September mit einem Spielefest gefeiert, in dessen Rahmen die Haiminger Gewinner des Tiroler Fahrradwettbewerbs gekürt wurden. In Silz finden Aktionen zusammen mit der Volksschule und der Neuen Mittelschule statt. Und auch in Mötz und Tarrenz sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, sich an diesem Aktionstag zu beteiligen. (TT, mr)