Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Ob vom Auto, von der Wohnung, dem Fahrrad oder einem Schließfach – Schlüssel jeglicher Art sind die häufigsten Gegenstände, die man in Fundbüros im Bezirk Schwaz zurückbekommen kann. Aber auch zahlreiche Handys finden immer wieder den Weg ins Fundbüro.

Doch laut Stefan Heiss vom Zentralen Fundbüro Schwaz werden immer weniger Gegenstände bei ihm abgegeben: „Die Zahl der Funde ist stark zurückgegangen. Früher wurde viel mehr abgegeben, da hatten die Leute wohl mehr Solidarität.“ Vor allem ältere Personen würden aber noch immer vieles ins Fundbüro bringen. „Bei Schmuckstücken fragen manche Finder aber zuerst in Geschäften, was sie dafür kriegen“, berichtet Heiss und fügt hinzu: „Leider ist oftmals auch viel Müll dabei, wie etwa kaputte Handys oder Brillen. Derzeit befinden sich rund 90 Fundstücke in seinem Büro. Von Schmuckstücken, Schlüsselbunden bis hin zum Koffer, einem Kinderroller oder sogar einer kaputten Drohne landen die unterschiedlichsten Dinge bei ihm. Kurios wird es dann, wenn ein Gebiss bei ihm abgegeben wird oder er in einem Brillenetui keine Brille findet, sondern ein Potenzmittel zum Spritzen. Vor allem nach Großveranstaltungen werden vermehrt Fundstücke abgegeben.

Das bestätigen einige andere Fundbüros im Bezirk. Wie etwa in Zell. Hier können Interessierte online einen Blick auf die eingegangenen Gegenstände werfen. Das Angebot reicht von zahlreichen Jacken, Geldbörsen, Hemden oder gar einem BH bis hin zu Kappen, Handschuhen, Brillen, Handys sowie Schlüsseln oder Schmuck. Zudem warten ein Snowboard und insgesamt acht Fahrräder im Zeller Fundbüro auf ihre Besitzer.

Auch in Aschau werden immer wieder Fahrräder bei der Gemeinde abgegeben. „Die Räder sind oft in einem schlechten Zustand, da sie irgendwo im Zilleruferbereich gefunden werden. Meist werden die Fahrräder gestohlen und nach einer kurzen Strecke irgendwohin geworfen“, heißt es seitens des Aschauer Fundbüros. Dort ging auch einmal eine Lederhose ein, deren Besitzer sich sehr über den ehrlichen Finder freute.

Sehr selten abgeholt werden Handys am Achensee, wie das Fundbüro in Achenkirch zeigt. Jährlich werden zahlreiche Exemplare an eine Radio-Aktion gespendet, wie seitens der Gemeinde erklärt wird. Auch ein wertvoller Polster mit Skirennnadeln und Medaillen wurde nie abgeholt.

Dass Leute immer weniger auf ihre Besitztümer achten, werde auch in den Zügen der Zillertalbahn immer öfter deutlich. Von Jacken, zahlreichen Regenschirmen bis hin zu Kameras und Geldtaschen bleibt in den Öffis vieles liegen. Sogar Skischuhe fand ein Schaffner an der Endstation.

Tanzschuhe wurden hingegen im Fundbüro Terfens abgegeben. „Im Sommer, während der Rad- und Badesaison, wird mehr abgegeben als sonst“, erklärt Regina Köchler vom Fundbüro. Von der Taucherbrille bis hin zum Sturzhelm, zu Wanderstöcken oder Eheringen hat sie bereits einiges erhalten. „Es bleibt aber vieles liegen – vor allem Schlüssel. Die Leute machen sich schnell einen nach, bevor sie warten, ob die Schlüssel bei uns auftauchen“, weiß Köchler.