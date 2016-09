Innsbruck – Mit einem Erlebnistag für 100 Schüler begann gestern am Innsbrucker Hauptbahnhof die Mobilitätswoche 2016. Sie bietet laut den Veranstaltern heuer gleich zwei Highlights. Einerseits in altbekannter Manier den autofreien Tag, der dieses Mal in 90 Tiroler Gemeinden auf unterschiedlichste Art und Weise begangen wird. Andererseits gibt es am kommenden Sonntag, den 25. September, eine Ticketaktion.

Klimabündnis-Geschäftsführer Andrä Stigger zeigt sich beeindruckt vom Engagement der Gemeinden rund um den autofreien Tag. „Wer dem Auto eine Pause gönnt, profitiert gleich mehrfach. Mehr Fitness, mehr Luft, weniger Kosten und kein Stress beim Parkplatzsuchen.“ Die Aktionen seien im Land ganz unterschiedlich, die Bereitschaft, vor Ort mitzumachen, sehr groß. Am Sonntag wird dann jedes Öffi-Ticket zum Tirol-Ticket. Jede Einzelfahrt wird für 24 Stunden zum Netzticket für das ganze Land. „Ein Vorgeschmack“ auf das Tirol-Ticket im Frühjahr 2017, wie Landesrätin Ingrid Felipe (Grüne) erklärte. Das Ziel für das nächste Jahr sei klar definiert. Mehr als 100.000 Jahrestickets, und mehr Menschen zu Öffi-Stammgästen zu machen. (mw)