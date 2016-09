Von Andrea Wieser

Völs – Jede gute Geschichte beginnt im Kopf. Im Fall von Jürgen Huber (42) und seiner Tochter Mey (11) in zwei Köpfen. Der leidenschaftliche Geschichtenerzähler hat seinen Kindern schon immer gerne nicht nur vorgelesen, sondern auch Erfundenes vorgetragen. „Das ist für uns ein Abend­ritual“, sagt der zweifache Vater, der auch den jüngeren Sohn Kenay (7) gerne an seiner Fantasiewelt teil haben lässt. Letztendlich ist aus den Geschichten, die er gemeinsam mit seiner Tochter, Schülerin am akademischen Gymnasium in Innsbruck, gemeinsam entwickelt hat, ein Buch entstanden.

Schon seit Mey ganz klein war, wurde am Abend vorgelesen und erzählt und auch gerne gelacht. Nicht zuletzt, weil oft der Lausbuben-Klassiker „Max und Moritz“ auf dem Programm stand. „Ich liebe diese Geschichten einfach“, grinst Jürgen Huber. Dass es sich bei den Bubengeschichten mit erhobenem Zeigefinger von Wilhelm Busch aus dem Jahr 1865 eigentlich um ehemalige Disziplinierungsliteratur handelt, kümmert ihn wenig. „Dass die Geschichten nicht mehr zeitgemäß sind, hat nie gestört, wir haben sie immer gemocht“, meint Huber, der im echten Leben nicht Geschichtenerzähler, sondern als studierter Betriebswirt Leiter des Instituts für Banken und Finanzen an der Universität Innsbruck ist.

Gerade das klare Versmaß und die eingängige Rhythmik waren die ideale Inspiration für das eigene Buch. Vater und Tochter wagten vor einem Jahr dann den Schritt und boten sieben neue Streiche mehreren Verlagen an. Der Berenkamp-Verlag aus Wattens sagte schnell zu und publizierte das schelmische Werk, illustriert mit Bildern des Zeichners Paul, der Insidern unter dem Namen „Pauercomics“ ein Begriff ist. Wer das Buch in Händen hält, kann die Erfinder regelrecht kichern hören, wie sie sich etwa die Geschichte mit Omas Schokoküchlein ausdenken, die Max und Moritz gegen formschöne Pferdeäpfel eingetauscht haben – die arme Oma kostet sogar, sie sieht halt schlecht. Und natürlich bekommt Witwe Bolte auch im Jahr 2016 einen Streich gespielt. Sie muss ganz klassisch über eine gespannte Schnur stürzen, ganz nach dem Geschmack von Max und Moritz. Und auch vor Tieren wird nicht Halt gemacht. Die arme Taube, mit Kirschkernen bespuckt, nimmt ein trauriges Ende oder wie es im Buch heißt: „... und pusten dann mit voller Kraft: Die Taube hat’s dahingerafft.“ Zum Nachmachen ist das, damals wie heute, nicht gedacht.

Aber nicht nur Vater und Tochter haben sich von der Dichtkunst Wilhelm Buschs anstecken lassen. Der kleine Bruder Kenay textete für den Fischer Mäder, dessen Boot gerade untergeht, das natürlich von Max und Moritz angebohrt wurde: „Hilfe!“, ruft er voller Panik. „Mir geht es hier wie der Titanic!“

Es ist wirklich nicht schwer, sich vorzustellen, wie sich die ganze Familie samt Mama daheim in Völs königlich amüsierte. Dass das Projekt tatsächlich auf die Beziehungen innerhalb der Hubers Einfluss hatte, glaubt bei den Neo-Dichtern aber keiner. „Nein, mit dem Papa war es schon immer lustig“, meint Mey, das Buch sei also nur die Schriftform des familiären Humors. Und man kann das gut glauben. Wenn Jürgen Huber über Kinderliteratur spricht, dann wie jemand, der sich auskennt.

Nun ist das erste Buch veröffentlicht, mal sehen, was noch kommt. An der Fantasie wird es nicht scheitern. Oder um es mit Wilhelm Busch zu sagen: Das war ihr erster Streich, der zweite folgt vielleicht.