Von Wolfgang Otter

Wörgl – Der Verkäufer der Straßenzeitung „20er“ steht etwas verloren an der Ecke im Eingangsbereich des Wörgler Interspar-Marktes. Mit einem freundlichen Wort grüßt er die Vorbeigehenden. In unaufdringlicher Art und nicht störend. Das Privileg, hier alleine zu stehen, hat er noch nicht lange. Der Vorplatz des Geschäftes war ein Dorado für Bettler und dubiose Magazin-Verkäufer geworden. „Es hat viele Beschwerden gegeben“, wie aus der Spar-Zentrale von Spar-Sprecherin Nicole Berkmann zu erfahren ist. Die Leute seien massiv belästigt worden und sogar in manchen Fällen bis auf den Parkplatz zum Pkw verfolgt worden. Es seien sogar Fälle bekannt, wo in die Einkaufstaschen hineingeschaut worden sei.

Daher ergriff Spar Gegenmaßnahmen. Seither ist auf einem Schild am Geschäftseingang zu lesen: „Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, wir haben Verständnis für Menschen, die ihren Lebensunterhalt durch das Verkaufen von Zeitungen oder Betteln bestreiten. Daher tolerieren wir Zeitungsverkäufer und Bettler auf unserem Grundstück, wenn dadurch der Einkauf unserer Kundinnen und Kunden nicht gestört wird. Da es in letzter Zeit jedoch zu massiven Beschwerden gekommen ist, untersagen wir bis auf Weiteres das Betteln und einschlägigen Verkauf auf diesem Grundstück und erteilen bei Verstößen Betretungsverbote. Wir bitten um Verständnis.“

Ein Schild mit diesem Wortlaut liege übrigens laut Spar-Zentrale in allen Filialen bereit, „aber musste derzeit nur in diesem Wörgler Markt aufgehängt werden“, wie Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann erklärt. Die „20er“-Verkäufer seien ausdrücklich durch ihr korrektes Verhalten von dieser Regelung ausgenommen worden.

Was für die Spar durch ihr Hausrecht leicht möglich ist, wird ansonsten in Wörgl auf öffentlichen Straßen und Plätzen nur schwer umsetzbar sein. Der Gemeinderat wollte zwar ein Bettelverbot zu gewissen Zeiten in bestimmten Straßenzügen wie der Bahnhofstraße einführen, aber seitens des Landes Tirol war den Stadtverantwortlichen mitgeteilt worden, dass ein solches Verbot nur unter sehr strikten Auflagen möglich sei. Laut Paragraph 10 Abs. 2 des Landes-Polizeigesetzes muss aufgrund der Anzahl an bettelnden Personen die Benützung der betreffenden öffentlichen Orte durch andere Personen derart erschwert werden, „dass dadurch ein Missstand, der das örtliche Gemeinschaftsleben stört, vorliegt oder unmittelbar bevorsteht“. Es muss also viele und aggressive bzw. aufdringliche Bettler in einer Stadt geben, damit eine entsprechende Verordnung erlassen werden kann.

Um eine solche Störung nachzuweisen, ist zudem ein Erhebungsverfahren notwendig. In der Stadt Wörgl wartet man laut Bürgermeisterin Hedi Wechner derzeit ab. Sollte es die Notwendigkeit oder neuerliche politische Initiativen geben, werde sie den Verwaltungsausschuss des Gemeinderates damit beauftragen. „Wichtig ist für mich, dass eine Verordnung ausgearbeitet würde, die das Land nicht gleich zurückschickt“, sagt Bürgermeisterin Wechner zur Tiroler Tageszeitung.

In Kufstein, wo ebenfalls ein Bettelverbot verlangt wurde, beobachtet die Polizei die Situation. Aber laut Bürgermeister Martin Krumschnabel seien derzeit kaum mehr Bettler in der Stadt vorzufinden. Man sei weit entfernt von einer Störung des örtlichen Gemeinschaftslebens.