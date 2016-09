Von Catharina Oblasser

Lienz – In Imst wird die Alte Bundesstraße vorgestellt, in Nauders die Festung und die Burg Finstermünz. In Kematen ist am 25. September die Südtiroler Siedlung zu besichtigen, in Pfaffenhofen die eiszeitliche Siedlung Hörtenberg und in Kufstein das Anton-Karg-Haus. Anlass ist der österreichische Tag des Denkmals. Er findet jedes Jahr im Herbst statt und soll das Bewusstsein für den kulturellen Reichtum des Landes schärfen. Besucher können bei Führungen diesen Reichtum entdecken oder neu kennen lernen. In Nordtirol werden heuer insgesamt 13 Sehenswürdigkeiten gezeigt. Heuer steht der Tag des Denkmals unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs“ und widmet sich den historischen Straßen und Wegen Österreichs.

In Osttirol steht diesmal nichts auf dem Programm. Das hat einen einfachen Grund, weiß Michaela Frick vom Innsbrucker Büro des Bundesdenkmalamtes. Es fehlt an Personal, um alle Tiroler Bezirke betreuen zu können. Denn die fünf Mitarbeiter in Innsbruck machen die Führungen selbst. „Es ist keineswegs so, dass es im Bezirk Lienz nichts Sehenswertes gäbe. In Osttirol kann man immer etwas herzeigen“, macht Frick den Denkmälern im Bezirk ein Kompliment. Heuer sei dafür Reutte dabei. Und letztes Jahr ist Osttirol gut vertreten gewesen: mit der Riepler-Schmiede und dem Südbahn-Heizhaus in Lienz, der „Pro Patria“-Ausstellung in Kartitsch und dem Hafnerhaus in Abfaltersbach. Außerdem war Lienz Mitte September Tagungsort des Netzwerks „Denkmale in der Kulturlandschaft“ (siehe Artikel oben). Für 2017 kündigt Frick wieder eine Osttiroler Beteiligung an. Die Burg Heinfels wird beim Tag des Denkmals im nächsten Jahr präsentiert werden. Bis dorthin sollte die begonnene Renovierung das zulassen.