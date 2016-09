Zirl – Pläne für einen großen Lkw-Parkplatz im Zirler Gewerbegebiet an der Salzstraße sorgen in der Marktgemeinde für Diskussionen: Die Firma Weber Beton Logistik GmbH aus Inzing hat bei der BH Innsbruck um die gewerberechtliche Genehmigung von Abstellplätzen für 180 Lkw über 7,5 Tonnen angesucht.

Der Parkplatz diene „nur für eigene Zwecke“, nicht für Fremd-Lkw, stellt GF Anton Weber klar. Es gehe darum, „der Vorschrift genüge zu tun. Wir müssen die Parkplätze gewerberechtlich nachweisen, obwohl die Lkw dann effektiv gar nicht dort, sondern auf den Baustellen stehen.“ Schon jetzt parken Lkw auf dem Zirler Grundstück, „da wir Ausgleichsflächen benötigen, bis der Neubau der Firmenzentrale in Inzing fertiggestellt ist“.

Das gewerberechtliche Genehmigungsverfahren ist nach Auskunft der BH noch nicht abgeschlossen, bislang ausstehende Bauansuchen für die bauliche Aufbereitung des Platzes werden laut BM Thomas Öfner (Für Zirl) dieser Tage nachgereicht.

Keine Freude mit dem Parkplatz hat Vize-BM Iris Zangerl-Walser (Zukunft Zirl): „Ins Gewerbegebiet gehören statt Lkw-Parkplätzen Betriebe, die durch Produktion, Steuern und Abgaben etwas fürs Wohl der Gemeinde bringen.“ Zudem stelle sich die Frage, „wie sich 180 Lkw-Parkplätze mit der Situation von Zirl als Luftsanierungsgebiet vertragen“. Umschlossen und durchschnitten von drei Hauptverkehrsrouten, sei Zirl schon jetzt stark belastet.

Ähnlich äußerte sich gestern auch das Transitforum Austria-Tirol: Der Parkplatz würde die „über den Grenzwerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit liegenden hohen Lärm- und Luftbelastungen“ in Zirl „weiter steigern“, meinte Obmann Fritz Gurgiser per Aussendung. Wie Zangerl-Walser erneuerte auch er die Forderung nach Einrichtung einer Luftgütemessstelle in Zirl.

BM Öfner betonte, dass er mit allen Firmen im Gewerbegebiet um gutes Einvernehmen bemüht sei und das Anliegen der Firma Weber verstehe. Schwierig aus Zirler Sicht sei, dass es „keine vernünftige Verteilung zwischen Belastung und Einnahmen“ gebe: Die Parkplätze entstünden im Zirler Gewerbegebiet, der Sitz der Firma Weber sei aber in Inzing – „die gemeindeübergreifende Tätigkeit schlägt sich also nicht in der Kommunalsteuer nieder“. Dies sei aber „natürlich kein Vorwurf an die Firma“, so Öfner. Vielmehr brauche es generell eine Reform des Kommunalsteuergesetzes, „die es erlaubt, bei gemeindeüberschreitend tätigen Firmen auch in der Aufteilung der Kommunalsteuer flexibler zu sein“. (md)