Schwendau – Die Bücherei der Gemeinde Schwendau hat als erste Bibliothek die tirolweite Aktion „1 Meter Bücher Demenz“ umgesetzt. Das Ziel der Aktion ist es, in den Bestand aller Büchereien Tirols Bücher zum Thema Demenz aufzunehmen. Zum Auftakt lasen Mitglieder des Netzwerkes Demenz aus berührenden Büchern zum Thema im Gemeindeamt vor. „Bücher sind ein wertvoller Baustein für ein gutes Leben mit Demenz“, so Petra Jenewein, Demenzberatung Caritas Tirol. „1 Meter Bücher Demenz“ soll in Kooperation mit Caritas und der Buchhandlung Tyrolia in den nächsten Monaten in ganz Tirol umgesetzt werden. (TT)