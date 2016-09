Wien – Das langjährige Ringen um eine Entscheidung über die Zukunft des Hitler-Geburtshauses in Braunau soll mit Jahresende ihr Ende finden. Die eingesetzte Expertenkommission solle noch 2016 entsprechende Empfehlungen abgeben, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch. Mitte Oktober dürfte die Regierungsvorlage zum Enteignungsgesetz bei der nächsten Sitzung des Innenausschusses im Parlament behandelt werden. Was soll also mit dem Hitler-Haus passieren? Zur Debatte stehen die Umwandlung in ein Museum sowie ein Abriss. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte mehrmals letztere Möglichkeit bevorzugt. Für eine Erhaltung des Gebäudes sprach sich die „Initiative Denkmalschutz“ aus. (APA)