Wien – Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird von einem Drittel der Österreicher als gut oder sehr gut eingeschätzt, geht aus dem neuesten „Familienfreundlichkeits-Monitor“ von Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) hervor.

Ein Problem stellen aber nach wie vor die Öffnungszeiten in den Kindergärten dar. Von 25,2 Schließtagen im Jahr in der Steiermark bis zu 39,4 Schließtagen in Vorarlberg reicht die Skala – das sei „noch nicht so optimal, wie wir uns das vorstellen“, richtete Karmasin den Ländern aus. „Missmut“ erregt bei der Ministerin, dass Wien noch keine Daten eingemeldet hat – wohl aus „Zeitmangel und Überforderung“ angesichts anderer Ereignisse im Kindergartenbereich, wie sich Karmasin einen Seitenhieb nicht verkneifen wollte. Schämen müsste sich die Bundeshauptstadt wohl nicht, verzeichnete man doch zuletzt 2014 lediglich 3,4 Schließtage und lag damit einsam an der Spitze.

Konkrete Maßnahmen für die Verbesserung der Qualität der Betreuungsplätze nannte Karmasin allerdings nicht: Sie verwies darauf, dass die Länder das Geld des Bundes ja auch in bessere Öffnungszeiten stecken können und will deshalb in den nächsten Tagen die aktuelle Jahresabrechnung evaluieren, wie viel Geld wohin geflossen ist.

Die Väterbeteiligung an der Kinderbetreuung anhand des Kindergelds wächst der Ministerin übrigens auch „viel zu langsam“. (APA, TT)