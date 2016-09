Innsbruck – Erst vor einem Monat hatte das Shanghai-Ranking die Uni Innsbruck als beste österreichische Universität auf Platz 303 der weltweit besten 500 Hochschulen gereiht. Im aktuellen „Times Higher Education World University Ranking“ kommt Innsbruck zwar auf einen ähnlichen Platz, doch im Österreichvergleich muss es sich hier wieder der Uni Wien und der TU Wien geschlagen geben. Das Ranking wurde gestern veröffentlicht.

Grund zur Freude herrscht aber auch an der Uni Wien nicht, ist sie doch vom 142. auf den 161. Rang abgerutscht. Ab Platz 201 wird in 50er-Schritten gereiht, ab Platz 401 in 100er-Schritten. Demnach kommt die TU Wien auf Platz 251–300 und die Uni Innsbruck auf Platz 301 bis 350. Dahinter folgen die TU Graz (351–400) sowie die Unis Graz und Linz (401–500). Die anderen schafften es nicht unter die 980 weltweit besten Unis, auch nicht die Innsbrucker Medizin-Uni. Einigkeit herrscht unter den Rektoren, was die Gründe für das mittelmäßige Abschneiden Österreichs betrifft. Selbst um diese Plätze zu halten, müsse jedes Jahr viel investiert werden, sagen sie.

Heuer steht übrigens erstmals keine US-amerikanische Uni an der Spitze des Rankings, sondern die britische Oxford University. (APA, sta)