Von Alois Vahrner

Innsbruck – Mit etwa 580.000 Anspruchsberechtigten sind ca. 80 Prozent der Tiroler Bevölkerung bei der Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) versichert – und haben im Jahr 7,1 Mio. Arztkontakte und (inklusive Online-Abfragen) auch 1,2 Mio. Mal Kontakt zur Krankenkasse. Fast 1 Mrd. Euro fließt laut Obmann Werner Salzburger und Direktor Arno Melitopulos in das Tiroler Gesundheitssystem, davon über 400 Mio. Euro an die Spitäler, 206 Mio. Euro für Heilmittel und zuletzt 260 Mio. Euro an die Ärzte.

Derzeit hat die TGKK 585 Kassenärzte unter Vertrag, davon 319 Allgemeinmediziner und 266 Fachärzte. Heuer habe man 37 offene Kassenstellen nachbesetzt, wofür es 104 Bewerber gegeben habe, so Salzburger. Derzeit seien 1 Prozent der Hausarzt- und 3 Prozent der Facharzt-Stellen unbesetzt.

Für Melitopulos ist es aber Tatsache, dass es trotz grundsätzlicher guter Verdienstmöglichkeiten teilweise schwieriger geworden ist, Landärzte zu finden. Das liege an neuen Erwartungen der Ärzte selbst, aber auch daran, dass durch die Arbeitszeitregelung Klinik und Spitäler einen deutlichen Mehrbedarf an Ärzten hätten.

Um eine Vollversorgung für die Bevölkerung abzusichern, habe man für die Jahre 2016 bis 2018 ein Paket von 455 Mio. Euro fixiert. Für die Ärzte werde aufgrund einer Punktestaffel ein Mehr an Leistung entsprechend zusätzlich honoriert, gleichzeitig gebe es eine Mindest-Ordinationszeit in den Praxen von 22 Stunden sowie einen Ausbau der Gesprächsmedizin, sagt Salzburger. Weil die Ansprüche von Patienten und Ärzten anders seien und auch Übergaben anstehen, habe man Möglichkeiten für eine Partnerpraxis (hier können sich Ärzte vertreten lassen) oder eine Teilpraxis (zwei Ärzte teilen sich eine Kassenstelle) oder auch von Gruppenpraxen geschaffen. 22 Ärzte arbeiten in elf Praxen bereits mit den neuen Modellen, so Melitopulos.

Um den Hausarzt-Beruf gerade auf dem Land noch attraktiver zu machen, brauche es aber weitere Bausteine, so die TGKK-Spitzenvertreter. Hier seien teils die Gemeinden gefordert, dass sie gesuchten Ärzten etwa bei der Suche bzw. Finanzierung der Ordination entgegenkommen. Und es gehe vor allem auch um eine Verbesserung des Images. Die „Bergdoktor“-Serie, bei der Hans Sigl im Fernsehen quasi als Wunderwuzzi agiert, sei zwar grundsätzlich positiv, es brauche aber noch mehr.

Hausärzte seien als Allgemeinmediziner regelrechte „Künstler“, die über ein breites Allround-Wissen, über Sach- und Hausverstand sowie gute Menschenkenntnis und auch große psychologische Fähigkeiten verfügen müssten. Der Beruf müsse zum Facharzt für Allgemeinmedizin aufgewertet werden, an der Medizin-Uni brauche es endlich einen Lehrstuhl für dieses Fach, fordert Melitopulos. Hoffentlich halte wenigstens die bestehende Obergrenze für ausländische Medizinstudenten. Sinn würde es laut TGKK machen, möglichst viele Studenten über ein Stipendiensystem zu mindestens ein paar Jahren Tätigkeit in Tirol zu verpflichten.

Die Tiroler Gebietskrankenkasse kündigt an, die Kundennähe noch stärker in den Fokus stellen zu wollen. Mit elf Servicestellen und fünf Ambulatorien sei man sehr präsent. Das Motto laute „Im Zweifel für die Patienten“. Deshalb gebe es über einen Unterstützungsfonds, in dem ein Gremium entscheide, und über den Härtefonds in verschiedenen Härtefällen unbürokratisch Hilfe. Man biete über ein Case Management Patienten auch Hilfen bei bürokratischen Problemen, eine Art Gründerhilfe kann man sich auch für angehende Vertragsärzte vorstellen, so Salzburger.

Durch die Stabilisierung des Tiroler Arbeitsmarktes vor allem im 2. Halbjahr glaubt Melitopulos, dass die Krankenkasse heuer statt des prognostizierten Abgangs ausgeglichen bilanzieren wird.