Innsbruck, Botosani – Mit ihrem Einsatz in Rumänien gelingt es der Innsbrucker Ehrenzeichenträgerin Albine Auer von Jahr zu Jahr, Romakinder vor einer Zukunft als Bettler zu bewahren. Seit der Eröffnung des „Casa Asilo“ mitten in einer Armensiedlung vor 15 Jahren konnten schon viele hundert Kinder von der Straße geholt und so ein ewiger Kreislauf durchbrochen werden. Sie sind die Enkelkinder jener Generation, die noch in den berüchtigten Waisenhäusern der damaligen Ceausescu-Diktatur aufgewachsen war. Dort wurden sie auf die niedrigsten Arbeiten in den Kolchosen vorbereitet.

Was die Großeltern ihren Kindern nicht weitergeben konnten, dazu sind nun auch diese – inzwischen selbst Eltern und in Rumänien angefeindet und ausgegrenzt – nicht in der Lage. Für Menschen in Westeuropa ist die Not in Botosani, eine der ärmsten Regionen Rumäniens, unvorstellbar: „Oft müssen drei Generationen in einem Raum zusammenleben. Viele haben keinen Anspruch auf Medikamente oder werden in Krankenhäusern nicht behandelt“, sagt die Tirolerin.

Im „Casa Asilo“ des Vereins „Girotondo“ (Ringelreihen) werden die Romakinder, die sonst keine Chance auf Bildung und damit auf eine bessere Zukunft haben, tagsüber betreut. Jene, die bereits erwachsen geworden sind und einen Beruf gefunden haben, sind für Albine Auer ein Beweis, wie wichtig die Arbeit der Mitarbeiter und freiwilligen Helfer ist, die sich auch um die Eltern der Kinder kümmern. Wer sie unterstützen will: Albine Auer, Il Girotondo, IBAN AT76 6000 0000 7202 1574, BIC OPSKSATWW, Bawag PSK und Postsparkassen, Kennwort „Casa Asilo“. (ms)