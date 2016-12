Prag/Innsbruck – Die alteingesessene Tiroler Glockengießerei Grassmayr in Innsbruck fertigt eine Glocke zum Gedenken an den 2011 verstorbenen tschechischen Präsidenten und früheren Dissidenten Vaclav Havel. Die Vaclav-Glocke soll in der St. Gallus Kirche in der Prager Altstadt aufgehängt werden, berichtete die tschechische Nachrichtenagentur CTK am Donnerstag. Der Guss soll am Freitag in Innsbruck erfolgen.

Die Gießerei Grassmayr sei ausgewählt worden, weil sich Havel in Innsbruck vor 18 Jahren einer lebensrettenden Notoperation unterzogen habe, was „eine zweite Geburt“ des Dichterpräsidenten bedeutet habe, teilte die tschechische Stiftung „Charta 77“ mit, die das Vorhaben initiiert hat. Während eines Urlaubs im Frühling 1998 in Tirol hatte der damalige tschechische Präsident einen Darmdurchbruch erlitten und musste wegen mehrerer Komplikationen insgesamt drei Wochen in der Innsbrucker Universitätsklinik verbringen.

Die neue Glocke soll ab kommendem Jahr im Südturm der St. Gallus Kirche in Prag hängen, wo seit dem Zweiten Weltkrieg eine Glocke fehlt. Für die Finanzierung der Gedenk-Glocke wurden Spenden in Höhe von fast einer Million tschechischen Kronen (37.000 Euro) gesammelt. Am 18. Dezember jährt sich der Todestag des Dramatikers, Bürgerrechtlers und ersten frei gewählten Präsidenten der CSSR zum fünften Mal. (APA)