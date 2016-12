Von Anita Heubacher

Innsbruck – 15 Stunden pro Woche kommt eine Stützlehrerin in die Volksschule. Sie ist für vier Schulstufen zuständig und für die Vorschule. An dieser Schule im Bezirk Innsbruck-Land sind 150 Kinder und rund 15 Asylwerberkinder. Deren Zahl schwankt naturgemäß ebenso wie jene der Asylwerber im Allgemeinen. 6300 Asylwerber leben derzeit in Tirol, 827 schulpflichtige Kinder von Asylwerbern werden derzeit unterrichtet.

„Wir haben keine Kraft mehr“, erzählt eine Volksschullehrerin, die anonym bleiben will. In ihrer Klasse sind von 17 Schülern sechs einheimisch. Ein Kind sei erst seit Kurzem in der Klasse. Der Bub sei noch nie zur Schule gegangen, dürfte aber ungefähr zehn Jahre alt sein. Er soll neben den körperlich viel kleineren sechsjährigen Kindern unterrichtet werden. Neben den Altersunterschieden kommen die Schwierigkeiten mit der Sprache. „Was sollen wir mit den Kindern machen, die kein Wort Deutsch können?“, fragt die erfahrene Volksschullehrerin. Die Zahl der Nationalitäten sei bereits im letzten Schuljahr gestiegen. Dementsprechend schwierig sei es, passende Stützlehrer aufzutreiben, meint sie. Die Direktorin habe bereits Hilfe angefordert.

Mit Stand letzter Woche wurden an Tirols Pflichtschulen 827 Kinder von Asylwerbern unterrichtet. 228 davon in Innsbruck, 123 in Innsbruck-Land und 147 in Kufstein, die restlichen auf die anderen Bezirke verteilt, die wenigsten, nämlich 24, in Landeck. Betroffen sind die Ballungsräume. „Katholische Privatschulen und Gymnasien nehmen keine Kinder von Asylwerbern auf“, kritisiert Walter Meixner von der Gewerkschaft für Pflichtschullehrer in Innsbruck. Ihm liegen Beschwerden von vielen Lehrern vor. Meixner weiß um die Schwierigkeiten. „Dabei ist der Leidensdruck der Lehrer sehr hoch.“

Seine Kritik richtet sich vor allem an den Bund. Dieser tue zu wenig, das Land sei bereits eingesprungen. Tatsächlich hat die Landesregierung 135 zusätzliche Planposten geschaffen und Sprachstartgruppen installiert. Meixner glaubt, „dass trotzdem Integration so nicht funktionieren kann“. Er schlägt separierte Klassen vor. „Es bringt nichts, die Kinder einfach in Volksschulen zu setzen und auf Stützlehrer zu hoffen.“

ÖVP-Bildungslandesrätin Beate Palfrader lobt das Engagement der Lehrer. „Es ist eine Herausforderung, das stimmt.“ Betroffene Schulleiter müssten sich an den Landesschulrat wenden und Stützkräfte anfordern. Palf­rader ist auch amtsführende Präsidentin des Landesschulrates. „Ich bin zuversichtlich, dass es funktioniert.“