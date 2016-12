Innsbruck – Für Gerlinde Haltmeier ist ihr Einsatz „nichts Besonderes“, sagt sie ganz bescheiden. In ihren Augen sei ihre ehrenamtliche Tätigkeit „fast selbstverständlich“. Doch das ist es bei Weitem nicht. Und die Aufgabe ist gleichermaßen eine wichtige Hilfe für pflegende Angehörige. Gerlinde Haltmeier ist eine so genannte Wegbegleiterin – ein besonders schönes Caritasprojekt, das sich heute hinter dem 20. Türchen des Adventkalenders verbirgt.

Was Wegbegleiter so tun? Zeit schenken, für ein paar Stunden, wenn die pflegenden Angehörigen einmal in Ruhe einkaufen oder an die frische Luft gehen wollen. Zeit schenken und „zuhören, vielleicht auch einmal die Angehörigen fragen, wie es eigentlich ihnen geht“, fügt Haltmeier an. Denn oft bleibt im belastenden Alltag der Pflege für die Pfleger selbst kein Raum mehr. Dabei übernehmen die Wegbegleiter keine Pflegetätigkeiten und sind auch keine Haushaltshilfe. „Oft sind es zwei, drei Stunden pro Woche“, erzählt die Oberländerin, die rund um Landeck und Zams vertraulich, verschwiegen, einfühlsam und unbürokratisch dann einfach da ist.

Speziell bei Demenzerkrankungen sei es wichtig, dass man da offensiv herangeht, sagt Haltmeier. Sie selbst hat ihre Eltern gepflegt und später dann von dem Projekt der Caritas gelesen. Das ist jetzt vier Jahre her. Der zeitliche Aufwand ist recht unterschiedlich, aber ganz wichtig sei, dass auch die Wegbegleiterinnen „auf sich schauen“.

Rund 80 Prozent aller pflegebedürftigen Menschen werden von Angehörigen liebevoll umsorgt. Doch manchmal wird diese Aufgabe seelisch und körperlich zur Herausforderung oder Belastung.

Was Gerlinde Haltmeier aus ihrer freiwilligen Aufgabe persönlich herauszieht? „Sehr viel. Ein Danke ist da schon die größte Belohnung. Man spürt, dass die Menschen froh sind und vielleicht einmal zuhören. Es ist das Gefühl, ein bisschen zu helfen.“ Bescheidenheit. Das zeichnet die vielen ehrenamtlichen Helfer aus. Weitere Informationen zu dem Projekt und den regionalen Koordinatoren gibt es unter www.caritas-tirol.at. (mw)