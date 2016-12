Innsbruck – Caritas-Direktor Georg Schärmer macht aus seinem Ärger über die Art und Weise, wie das Thema Mindestsicherung in den vergangenen Wochen diskutiert wurde, kein Geheimnis: „Ich habe von der Politik selten so viel Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit erlebt wie in dieser Debatte. Ein unseliges Schauspiel.“ Eine Deckelung der Finanzleistungen mit 1500 Euro würde vor allem kinderreiche Familien, Working Poor und Alleinerziehende treffen. „Wer einen Deckel einzieht, gefährdet sehr viele Menschen in unserem Land. Darum, liebe Politik: Hände weg von der Mindestsicherung“, fordert Schärmer und verweist auf ein Positionspapier, in dem die Caritas alternative Lösungsmöglichkeiten aufzeigt.

Die Vorschläge umfassen unter anderem für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte die Einführung eines verpflichtenden Integrationsjahres, Anreizmaßnahmen für Betriebe sowie den Zugang zum Arbeitsmarkt. Durch die Errichtung von Integrationszentren mit Residenzpflicht für hilfsbedürftige Asylwerber könnten die Ballungsräume entlastet werden und sie würden eine effektive Integrationsmaßnahme darstellen. Weiters sollte darüber nachgedacht werden, bei der Übersiedlung aus einem anderen Bundesland die Höhe der Mindestsicherung an deren Höhe im Herkunftsbundesland anzupassen.

Aus Sicht der Caritas hatte das Jahr 2016 im Rückblick aber weit mehr zu bieten als die Themen Flucht und Asyl. Zum Beispiel das heißdiskutierte „Schlafverbot“ für Innsbrucks Obdachlose. „Die Caritas ist nicht dafür, dass Menschen bei Kälte und Nässe draußen schlafen müssen. Man müsste aber zuerst Lösungen anbieten und dann ein Verbot aussprechen“, fordert Caritas-Direktor Schärmer. In der auch 2016 heftig geführten Bildungsdebatte sind die Positionen der Caritas klar: für eine Gesamtschule und eine Ganztagesschule.

Für das kommende Jahr will die Caritas Tirol ihre Schwerpunkte auf den Ausbau der Familienhilfe und der Caritas-Demenzhilfe legen. Verstärkt gefördert werden sollen außerdem Freiwilligenprojekte, Sozialarbeit, soziale Einrichtungen wie die Wärmestuben und die Bildungsarbeit. (np)