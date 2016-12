Von Andrea Wieser

Innsbruck – „Jesus war optisch kein außergewöhnlicher Mann“, meint Andrew Doole. Der gebürtige Nordire, der an der Universität Innsbruck als Bibelwissenschafter tätig ist, erteilt dem Christus-Klischee eine Absage. Weder Bart noch langes Haar habe Jesus getragen, er sei nicht besonders groß oder klein gewesen. Das ist die Bilanz, die Doole nach Analyse der relevanten Bibelzitate zieht. Dabei war die Suche nach Beschreibungen über Jesus Christus nicht einfach. „Es gibt sehr wenige Stellen, die überhaupt relevant sind. Das liegt schlicht daran, dass das Interesse an seinem Aussehen sehr gering war. Er war zu Lebzeiten ein einfacher Mann und kein Held, dem man viel Aufmerksamkeit schenkte.“

Unser jetziges Jesus-Bild ist von der byzantinischen Kunst beeinflusst. Darüber hinaus sind der lange Bart und das lange Haar eine Reverenz an die griechischen Gottheiten, die, „weil sie ewig lebten, mit diesem starken Haarwuchs dargestellt wurden. Somit gilt das als göttlich.“

Doole zweifelt Frisur und Bart aber auch an, weil es für diese Zeit unüblich war. Er verweist auf Paulus, der in einem Brief an die Korinther meinte: „Lehrt euch nicht selbst die Natur, dass, wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist?“ Die Statur des sterbenden Jesus’, der dünn und ausgemagert gekreuzigt wird, stellt Doole ebenfalls in Frage. „Ich denke, die Darstellung kann man als Zeichen des Verlassen-Werdens interpretieren.“ In Galiläa sei Jesus gut versorgt gewesen. In der Bibel bei Lukas behaupten seine Kritiker sogar, er sei ein „Säufer und Fresser“ gewesen.

Welche Hautfarbe Jesus hatte, ist nicht überliefert. „Wir müssen uns mit der Figur identifizieren können“, meint Doole dazu. Deswegen ist in Europa das Bild von einem weißen Mann etabliert. Bei afrikanischen Krippen sehe das oft anders aus.

Jesus hatte laut Doole auf jeden Fall eher ein durchschnittliches Aussehen. Besonders ist für Doole ein ganz anderer, bisher wenig beachteter Aspekt: nämlich der in den Bibeltexten versteckte Witz, dem er auf seiner Website www.feinschwarz.net einen Text gewidmet hat. Wenn ein Haus aus Sand gebaut wird oder ein Kamel durch ein Nadelöhr wandern muss, dann erkenne man, meint der begeisterte Bibelleser, Jesus hatte Sinn für Humor.