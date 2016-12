Wien – Weihnachten könnte für Lotto-Spieler heuer besonders üppig ausfallen. Auch am Sonntag hatte zum vierten Mal in Folge niemand die sechs Richtigen getippt - somit geht es bei der Mittwochziehung um rund sechs Millionen Euro, berichteten die Österreichischen Lotterien am Montag in einer Aussendung.

Es ist bereits der siebente Vierfachjackpot des Jahres. Die beiden letzten Vierfachjackpots im September und im November endeten jeweils mit Solo-Sechsern.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es sechs Gewinner. Jeder von ihnen erhält mehr als 35.300 Euro. Beim Joker ging es um einen Jackpot, der von zwei Spielteilnehmer geknackt worden ist. Sie erhalten jeweils 247.700 Euro. (APA)