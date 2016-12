Von Alexander Paschinger

Mils – Dass es bald wieder ein Gastlokal im Milser Dorfzentrum geben wird, darauf wird die Bevölkerung noch etwas warten müssen. Wie berichtet, hat die Gemeinde das ehemalige Dorfgasthaus vor einem Jahr um 350.000 Euro gekauft. Pächter wurde seither keiner gefunden, das Herausreißen des Inventars, angeordnet durch den Bürgermeister, sorgte für hitzige Diskussionen im Gemeinderat. Doch nun zeichnet sich ein mögliches Zentrumsprojekt ab und sogar eine Zwischenlösung.

„Der Gemeinderat hat einhellig beschlossen, dass für die vorübergehende Nutzung des Gasthauses Arbeiterzimmer für die Firma Marti Bau zur Verfügung gestellt werden“, heißt es im Kurzprotokoll der Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Markus Moser ergänzt auf Anfrage der TT: „Es geht um eine Vermietung über ein Dreivierteljahr.“ Pro Zimmer und Monat gebe es 400 Euro, die Arbeiter sind im Perjenner Tunnel beschäftigt.

Dabei handelt es sich aber nur um eine Übergangslösung, die sogar etwas Geld in die Kasse spült. Laut BM Moser könnte es nämlich inzwischen ein größeres Projekt werden. „Das Dorfgasthaus allein ist für einen Wohnbauträger zu klein“, erläutert er. Die bestehende Wohnfläche von 170 m² würde gerade einmal für drei Einheiten reichen. Allerdings grenzt direkt daran der Widumsgarten mit noch einmal 700 m² Grundfläche. „Und dann wäre das Ganze schon interessanter“, so Moser. Denn in diesem Falle könnte neben einem Tagescafé ebenerdig betreubares Wohnen entstehen, eine Tiefgarage und in den oberen Geschoßen weitere Wohnbereiche. Christian Switak von der WE sei bereits vor Ort gewesen und auch die Neue Heimat zeige schon Interesse daran.

Moser schwebt für das gemeindeeigene Gebäude ein Baurechtsvertrag vor. Auch die Diözese bzw. der Pfarrkirchenrat könnten auf diese Möglichkeit zurückgreifen, so der Dorfchef. Die Kirche, so glaubt Moser, hätte auch insofern Interesse an Einnahmen, als demnächst die Sanierung des Widums in Mils anstehen würde. Vom Pfarrer habe er jedenfalls positive Signale erhalten.

Auch wenn bis in den Herbst 2017 das Dorfgasthaus vorerst einmal vermietet ist, gehen die Verhandlungen mit den Wohnbauträgern weiter. Moser rechnet in drei bis vier Monaten mit einem Ergebnis, vielleicht werde schon Anfang 2018 gebaut.