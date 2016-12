Von Hubert Daum

Imst – Wer klopfet an? Diese Frage können nun auch rund 30 neue Mieter stellen, die kürzlich die Schlüssel ihrer Mietwohnungen erhielten. Die Neue Heimat Tirol (NHT) stellte in einer Bauzeit von nur elf Monaten 18 geförderte Wohnungen samt Tiefgarage in der Imster Langgasse fertig.

„Das ist bereits die zweite Wohnungsübergabe in dieser Woche“, freute sich BM Stefan Weirather, „Imst ist als Wohnort sehr gefragt. Gerade 2016 konnten viele Projekte realisiert werden, die Liste der Wohnungssuchenden ist trotzdem auf rund 300 angewachsen.“ „Nur wenige Wochen nach Fertigstellung des dritten Bauabschnitts bei der Südtiroler Siedlung mit 44 neuen Mietwohnungen können wir heute erneut eine Übergabe feiern“, freut sich NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner.

Die 3,5-Millionen-Anlage in Passivhausbauweise wurde vom Zammer Architekturbüro Legos geplant und besteht aus zwei Baukörpern mit jeweils neun Wohnungen, davon sechs Zweizimmer-, neun Dreizimmer- und drei Vierzimmerwohnungen. Für LR Johannes Tratter wird „leistbares Wohnen“ gerade hier umgesetzt: „Durch den Einsatz der Wohnbauförderungsmittel liegt die Miete in diesem Objekt in der Imster Langgasse bei unter acht Eur­o pro Quadratmeter.“

Gute Nachrichten kommen auch aus dem Wohnbauförderungskuratorium, das in seiner letzten Sitzung die Anträge von September bis November 2016 behandelte: In den Bezirk Imst fließen weitere 6,7 Millionen Euro für 101 Neubauwohnungen und diverse Sanierungsvorhaben. „Für viele wäre der Traum vom Eigenheim ansonsten nicht realisierbar“, so ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf.